Pimec alerta del retrocés de la pime industrial al Vallès Occidental

El teixit pime industrial va perdre empreses el 2024 al Vallès Occidental mentre que va mantenir el nombre de treballadors respecte de l'any anterior. Enguany aquest decreixement en el nombre de pimes ha continuïtat i s'ha traslladat també a l'ocupació, quelcom que preocupa els responsables de Pimec Vallès Occidental. El seu president, Xavier Pujol, ha fet aquest dilluns un "toc d'atenció" a les administracions "per treballar conjuntament i facilitar el desenvolupament de les indústries en el nostre territori". "La indústria és un pilar de l'economia, aporta cadenes de valor, amb proveïdors, llocs de treball de major qualificació, remuneració i estabilitat. També aporta una part d'arrelament al territori, és díficil que marxi i quan marxa, preocupa", ha alertat.
Pujol s'ha expressat en aquests termes en la presentació a Terrassa de l'estudi “La pime al Vallès Occidental”, amb les xifres territorials extretes de l’"Anuari de la Pime Catalana 2025", elaborat per l'Observatori de la pime de Catalunya de Pimec. L'economista de la patronal Aroa Tort ha explicat, en roda de premsa, que la indústria va ser l'únic sector que va caure en nombre de pimes l'any passat a la comarca i que no va incrementar l'ocupació. En concret, la indústria va tancar l'any 2024 amb 5.035 pimes al Vallès Occidental, un 2,6% menys que un any abans –a Catalunya el descens va ser d'un 1,7%–, i 53.577 ocupats, els mateixos que el 2023 –a Catalunya van créixer un 0,3%.
La previsió (estimació a partir de les dades del primer semestre) és que aquest 2025 el nombre de pimes industrials es redueixi un 1,9% a la comarca, fins a les 4.941 –a Catalunya, un 1,8%–, i els ocupats un 0,8%, fins als 53.166 –a Catalunya, un 0,4%.
Tot i això, el teixit pime industrial vallesà segueix tenint un pes a Catalunya superior a la mitjana. I és que les pimes vallesanes suposen un 10,9% de totes les pimes catalanes i els ocupats en aquestes empreses són un 11,5% de tots els ocupats en pimes a Catalunya, mentre que en el sector industrial aquests percentatges augmenten fins al 15% i al 17%, respectivament.
A més, les pimes industrials vallesanes presenten una major rendibilitat econòmica i una major productivitat que les pimes industrials catalanes. Ara bé, tenen un endeutament similar i són menys competitives.
Quatre indicadors
De fet, totes les pimes del Vallès Occidental –sense tenir en compte ara el sector– són més rendibles econòmicament i més productives que la mitjana catalana, però presenten una competitivitat lleugerament per sota del global català, ha indicat Aroa Tort. L'economista ha detallat que respecte a Catalunya, tots els sectors són més rendibles i més productius i que, en competitivitat, destaquen el primari i la construcció.
El 2023 –l'últim any del qual se'n tenen dades–, les pimes vallesanes van millorar en els quatre indicadors respecte al 2022, excepte els serveis, on la competitivitat va disminuir lleument. Tot i això, aquesta millora general va ser per sota de la mitjana de Catalunya, menys l’endeutament, que es va reduir més al Vallès Occidental.
Per sectors, el primari destaca en positiu en totes les xifres, mentre que la construcció presenta el valor més dèbil en tots els indicadors.
Evolució a la comarca
Les pimes juguen un paper fonamental a la comarca. El 99,8% de les empreses del territori són pimes que generen el 63,7% dels ocupats.
El 2024, el Vallès Occidental va registrar un lleuger increment del nombre de pimes i del nombre d’ocupats, fins a les 59.149 empreses d'aquest tipus i 244.724 treballadors. L'augment va ser d'un 0,9% en els dos casos, més baix que al conjunt de Catalunya tant en nombre de pimes (+1,3%) com en nombre d’ocupats (+2%). Els serveis és el sector que més va créixer en nombre de pimes; i el primari, el que més ho va fer en ocupats.
Per a aquest 2025, les previsions són d'un lleuger creixement del nombre de pimes (+0,6%), per sota del global català (+0,7%), però amb caigudes del sector primari (-1,1%) i de la indústria (-1,9%). S'estima el mateix increment de l’ocupació (+0,6%), però també amb reduccions al sector primari (-4%) i a la indústria (-0,8%).