Pimec estima en 15 milions d’euros l’impacte dels aiguats sobre les empreses del Vallès Occidental

Pimec calcula que els aiguats dels darrers dies han generat un impacte econòmic de 15,1 milions d'euros sobre les empreses del Vallès Occidental del total de més de 115 milions estimats per l'Observatori de la Pime de Catalunya entre la nostra comarca, el Vallès Oriental, el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Maresme.
Un 52,6% de les empreses del Vallès Occidental que han respost l'enquesta elaborada per la patronal declaren haver-se vist afectades pels aiguats, ja sigui de manera directa o indirecta. Segons assenyala la patronal, l'afectació ha estat sobretot a Terrassa, Cerdanyola del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Ripollet, Castellar del Vallès i Palau-solità i Plegamans.
És el percentatge més baix de tots els territoris analitzats. Ara bé, per import la nostra comarca se situa en quarta posició.
A nivell global, el 76,3% de les empreses que han respost l'enquesta de Pimec han declarat haver-se vist afectades pels aiguats, un 43,3% de manera directa i un 33,0% de manera indirecta. L’afectació ha estat més elevada al Vallès Oriental (84,3%), al Baix Llobregat (81,8%) i al Barcelonès (77,8%), i més baixa al Maresme (55,6%) i al Vallès Occidental (52,6%).
A partir de l’enquesta, Pimec constata que el 78,4% de les empreses afectades ha hagut d’aturar o reduir l’activitat i que el 45,3% l’ha tinguda aturada o reduïda durant un dia o més. A més, el 54,7% ha tingut problemes d’accés o de mobilitat, el 41,9% ha tingut persones treballadores que no han pogut arribar al lloc de treball i el 27,0% ha patit danys en instal·lacions, maquinària o estoc.
L'impacte econòmic total estimat és de 117,5 milions d'euros, tot i que l'entitat detalla que, en funció dels supòsits utilitzats, hi ha una forquilla d’entre 65 i 208 milions d’euros.
Dels 117,5 milions d’euros, l'organització empresarial estima que 46,1 milions corresponen a salaris d’unes 1,8 milions d’hores que no s’han pogut treballar; 37,3 milions, a activitat que no es podrà recuperar; 28,9 milions, a danys materials, que afecten unes 2.400 empreses, i 5,1 milions, a altres costos extraordinaris, com tasques de neteja, retirada de residus i sobrecostos logístics. Els costos vinculats a l’aturada de l’activitat representen el 71% de l’impacte, "una pèrdua que, en general, les assegurances no cobreixen", assenyala Pimec. Els càlculs no inclouen l’efecte de les restriccions de mobilitat del cap de setmana ni de la suspensió de mercats i fires en la resta de municipis, que va afectar especialment el comerç, la restauració i la venda ambulant, exposa.
Per organitzar la feina, les empreses afectades han recorregut principalment a l’aturada total o parcial de l’activitat (37,8%), al permís climàtic o a absències justificades (24,3%) i al teletreball (23,6%). Pimec considera especialment rellevant que la dificultat més esmentada per les empreses afectades sigui assumir l’impacte econòmic de les hores no treballades (31,8%). A més, el 42,0% ha tingut dificultats per aplicar el permís climàtic o gestionar les absències, i el 15,4% afirma que no disposa de prou informació sobre com s’aplica.
El Vallès Oriental, on el dilluns es va activar el confinament de la població de tota la comarca, concentra 54,8 milions d’euros, el 47% del total. Granollers, amb 18,2 milions, és el municipi amb un impacte estimat més alt.
Al Barcelonès, Pimec estima un impacte de 23,1 milions d’euros. Al Baix Llobregat, l’impacte és de 21,5 milions, el Vallès Occidental suma 15,1 milions, i el Maresme, 3 milions.
Ajuts directes a les pimes proporcionals als danys
Pimec reclama reforçar els ajuts directes a les pimes i els autònoms afectats, en considerar insuficients els 5 milions d’euros previstos pel Govern per al conjunt de Catalunya davant dels 28,9 milions de danys materials estimats només en aquestes cinc comarques.
L’organització empresarial insisteix que els ajuts siguin proporcionals als danys i de tramitació àgil, que es garanteixi liquiditat a les empreses, es prioritzi el restabliment dels accessos, infraestructures i subministraments i s’accelerin els peritatges i el pagament de les indemnitzacions.
Així mateix, demana establir un mecanisme de compensació per a les pimes pel cost de les hores retribuïdes no treballades, que l’entitat xifra en 46,1 milions d’euros en el conjunt dels territoris analitzats, i també clarificar els criteris d’aplicació del permís climàtic.
L’entitat també proposa ajustar l’abast territorial i la durada de les alertes i de les restriccions a la situació de cada zona, i preveure compensacions per a l’activitat comercial i la venda ambulant afectades per la suspensió de mercats i fires. Finalment, demana que els municipis més afectats siguin declarats zones catastròfiques, amb l’objectiu d’agilitzar l’activació de mesures extraordinàries de suport a les empreses i professionals autònoms i facilitar la recuperació de l’activitat econòmica.