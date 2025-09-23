Proquimac: mig segle donant color al món des del Vallès

Proquimac, companyia vallesana dedicada a la fabricació i distribució de pigments i colorants, ha arribat als 50 anys de trajectòria com a referent en el seu àmbit. L'empresa familiar, fundada ara fa cinc dècades, compta avui amb 33 treballadors i quatre divisions: Color, Food & Pharma, Dispersions i Agro. A més, està present a tot Europa, l'Orient Mitjà i el Sud-est asiàtic.
Al llarg dels anys, la firma amb seu a Vacarisses, han anat invertint en els laboratoris i capacitat de producció per tal d’oferir al mercat solucions específiques a les necessitats dels seus clients. Amb una aposta clara per la innovació i el producte propi, en els darrers anys ha obtingut certificacions –FSSC 22.000 de seguretat alimentària, Halal i Kosher– que li han obert la porta a grans companyies del món de l’alimentació. A més, també ha invertit en registres REACH.
“Aquest aniversari és un reconeixement a totes les persones que han fet créixer Proquimac i un punt de partida per seguir apostant pel nostre projecte”, va destacar Marta Galí, CEO de la firma, durant la festa organitzada al Vapor de Prodis. L'esdeveniment, que va comptar amb la participació dels treballadors i les famílies Lloveras i Galí, va ser un punt de trobada per compartir records, agrair la implicació de l’equip i mirar cap al futur del projecte empresarial.
Passat i futur
L'activitat de Proquimac va començar en plena crisi del petroli davant la manca de pigments i altres derivats i per no haver de dependre de les multinacionals del moment.
Els pigments que es van començar a importar van anar obrint mercats a poc a poc: plàstics, pintures i tintes. Més endavant, van decidir entrar al món de l’alimentació. Això va suposar un punt d’inflexió: a partir d’aquell moment, l'empresa va començar a fabricar poducte propi.
Amb una facturació de 15 milions d'euros el 2024, Proquimac ha posat en marxa un pla estratègic que ha d’escalar la companyia fins als 21 milions d'euros en tres anys amb una aposta clara pels productes de valor afegit, R+D i producció de solucions de color que han de permetre arribar a nous mercats.
La companyia està liderada des de fa més de 25 anys per dues dones. Àngela Lloveras i Marta Galí són la segona generació d’una empresa que, aprofitant la celebració de mig segle de vida, ha renovat les oficines per facilitar la comunicació i generar un entorn de treball adaptat a les noves necessitats.