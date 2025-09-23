Continua el malestar a Terrassa pels residus que arriben des de Matadepera

Els barris terrassencs del Pla del Bonaire i Can Tusell, situats a la vora de Matadepera, continuen patint els efectes dels abocaments irregulars, per part de persones de fora del municipi, de residus i poda. Tot i les reivindicacions el març de l’any passat i la reunió entre veïns i els ajuntaments de Terrassa i Matadepera, la situació no s’ha resolt i els problemes de convivència i salubritat persisteixen.
L’Associació de Veïns del Pla del Bonaire subratlla que pateixen directament la rigidesa del sistema de residus de Matadepera: “Matadepera té una recollida de residus molt dura i estricta, òptima pel tipus de municipi que és i la població que tenen. Però nosaltres patim aquesta rigidesa i ens mengem la seva brossa. Després de les protestes i reunions del març de 2024, la problemàtica no ha canviat massa: potser ara venen menys a tirar la brossa, però venen amb bosses més grans”.
A més, recorden que la reunió de seguiment mai es va fer: “Es va anul·lar perquè l’alcalde de Matadepera tenia un acte, o això ens van dir. Des d’aleshores, no hem tingut cap control ni seguiment efectiu de la situació. L’Ajuntament de Matadepera es va comprometre a parlar amb els seus veïns, enviant-los notes informatives, però no veiem que hagi canviat massa la situació”.
L’AV de Can Tusell, per la seva banda, denuncia situacions similars: “El 26 d’agost vam enxampar deixalles i poda abandonades als nostres carrers, generant problemes de vandalisme i degradació del barri. Els contenidors es col·lapsen i això afecta directament la convivència i la imatge del barri”.
En aquest cas, van deixar la poda fora dels contenidors, i una veïna de l’associació ho va veure. La va interpel·lar, recordant que no està permès deixar residus fora i que això podia generar confusió. Els veïns temien que es denunciés als horts urbans pensant erròniament que havia estat el seu barri.
Tot comença a Matadepera
La situació a Terrassa té origen a Matadepera, on la gestió de residus ha experimentat canvis importants. L’Ajuntament va introduir un sistema amb cubells electrònics i va reduir la recollida de poda, passant de dues bosses grans diàries a una sola bossa de ràfia setmanal, amb xip identificador. En cas de superar la quota, la taxa fixa de residus s’incrementa amb una penalització de 30 euros.
Segons Joan Manau, veí de Matadepera, “el servei de recollida ha patit una reducció molt significativa. La fracció orgànica ha passat de 312 a 208 recollides, i la poda, especialment abundant al nostre municipi, de 312 a només 52, amb un límit de 25 quilos per recollida”. Manau denuncia la inconsistència del servei: “En alguns carrers es recull la poda i en d’altres no, tot i que l’alcalde ha donat ordres perquè es faci. Els operaris afirmen que només poden recollir si el control electrònic està activat, cosa que provoca que el servei sigui desigual i incoherent”.
Malgrat l’acord amb l’Ajuntament per utilitzar bosses sense penalització i recollides diàries, la descoordinació persisteix. Les recollides totals han passat de 936 el 2023 a 546 el 2025, un 41,67% menys, amb una davallada del 83,33% en la poda. Aquesta situació ha alimentat el descontentament i ha acabat impactant els barris veïns de Terrassa.
Manau insisteix en la necessitat de solucionar el problema dins del municipi de Matadepera: “La solució no és desplaçar residus a Terrassa, als nostres veïns. Cal que el govern de Matadepera rectifiqui, recuperi la coherència del servei i restableixi la col·laboració amb els veïns, eviti conflictes amb els municipis veïns”.