Reflexions sobre el nou ordre mundial

El canvi de model de relacions econòmiques global és la conseqüència de les polítiques expansives i de globalització, on es prioritzaven les baixades de costos per obtenir els màxims rendiments, fet que ha afavorit durant més de 25 anys els mercats i molt especialment els dels EUA. Malgrat això, els EUA i el món occidental han anat perdent el control de la producció i de les primeres matèries, però han seguit sent el major consumidor del planeta. Aquesta situació és la que, juntament amb els perills d’excés d’endeutament dels estats i de la desigual distribució de la riquesa, ha comportat problemes que socialment estan portant la gent a fer cas al populisme, donant entrada a personatges com Donald Trump, que sent molt poc ortodoxes i elegants, estan sacsejant l’economia per intentar canviar aquesta dinàmica, amb un gir cap a la desglobalització i la recuperació de la producció i el control de les primeres matèries i l’energia, intentant desplaçar la Xina.
Realment pensem que el creixement global està assegurat, malgrat que no serà uniforme, de manera que els països emergents s’enduran el coeficient més alt i els més desenvolupats el menor. Aquest creixement, però, estarà lligat, sens dubte, a la híperliquiditat global, que no es repartirà de forma uniforme, a la innovació tecnològica i digital global i a la IA, que conduiran al creixement dels beneficis empresarials, que són els qui mouen els mercats. Els recursos financers s’han multiplicat amb les polítiques d’apertura de les monedes digitals i de les Stablecoins, i en segona instància la pròxima tokenització d’actius que encara expandirà més aquesta liquiditat. Si hi afegim la IA, que necessitarà molts d’aquests recursos financers per créixer, tornaran a disparar de nou els beneficis empresarials. El problema del deute només es pot arreglar sense quitances traumàtiques, amb creixement i temps per poder anar pagant-lo.
On creiem que hem d’invertir? En el mercat financer, monedes i valors refugi, la tecnologia, la IA, exips, programari, comunicacions, infraestructures, energia, mineria, i en general, en la inversió de qualitat, com a garantia de triomf a llarg termini, davant d’aquest nou món disruptiu.