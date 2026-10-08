Roca Group: menys emissions

La descarbonització és una de les prioritats estratègiques de Roca Group, que desplega un pla a les diferents plantes del grup que combina eficiència energètica, recuperació de calor, electrificació de processos i energies renovables.
Una de les actuacions més destacades és a la planta de Gmunden, a Àustria, on Roca Group ha desenvolupat el primer forn túnel elèctric del món per produir porcellana sanitària. El sistema funciona de manera regular des del 2023 i ha permès reduir un 99,4% les emissions d’abast 1 i 2 respecte de 2021. El repte, explica la companyia, era mantenir la qualitat i l’estabilitat del procés a temperatures superiors als 1.200 °C i fer-ho de manera competitiva. “Gmunden ha demostrat que és viable i ens ha permès avançar en l’escalabilitat del model en altres plantes i categories de producte”, destaquen des de la companyia.
Els resultats també són visibles en el conjunt del grup. Des de 2018, Roca ha reduït un 58% les emissions absolutes d’abast 1 i 2 i ha millorat un 57% la intensitat energètica. A finals de 2025 ja havia recorregut el 83% del camí fixat per al 2030.
Les energies renovables tenen un paper central en aquest procés. El 2025, el 69% de l’electricitat consumida globalment ja era d’origen renovable acreditat, i en 11 països, entre els quals Espanya, les operacions del grup cobrien el 100% del consum elèctric amb electricitat renovable. Roca disposa d’uns 45.000 panells fotovoltaics a les seves plantes, amb una generació d’uns 24 GWh anuals, i combina l’autoproducció amb contractes de compra d’energia a llarg termini.
L’actuació ambiental s’estén també a l’aigua i els residus. La companyia ha implantat circuits tancats per recircular l’aigua, sistemes de reutilització i captació d’aigua de pluja, entre altres mesures. Des de 2018 ha reduït un 56% el consum d’aigua i un 61% la intensitat d’ús, mentre que el 2025 va valoritzar el 83% dels residus generats a les seves plantes.
La companyia considera que aquestes actuacions, a més de reduir l’impacte ambiental, disminueixen la dependència energètica, aporten més previsibilitat de costos i reforcen la competitivitat.
Nou fàbriques del grup, situades a Àustria, Portugal, Brasil i Argentina produeixen sense emissions derivades de l’ús d’energia.