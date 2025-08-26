RocaSalvatella es prepara per doblar facturació i plantilla en dos anys

La consultora en transformació empresarial i digital RocaSalvatella, ubicada a Sant Cugat del Vallès, ha fixat l’objectiu d’arribar als 10 milions d’euros de facturació i al centenar de treballadors el 2027. Aquesta xifra suposaria més que doblar els ingressos assolits l’any passat, quan l’empresa va tancar l’exercici amb unes vendes de 4,7 milions d'euros. De cara al 2025, la previsió és facturar 6 milions i ampliar l’equip fins a 65 persones.
Fundada el 2008, la companyia té clients en més de 20 països i ja disposa d’oficines comercials a Madrid i Bogotà. A la tardor està previst que obri una nova delegació a Donostia. El president, Josep Salvatella, remarca que el propòsit no és créixer de manera quantitativa, sinó fer-ho de forma “qualitativa”, prioritzant el valor i la confiança que ofereixen als sectors amb què treballen, com l’automoció, la banca, l’alimentació o l’entreteniment.
La consultora forma part de la xarxa internacional Cordence Worldwide, que agrupa més de 5.000 professionals a 26 països i de la qual RocaSalvatella és l’únic representant a l’Estat.
Un dels pilars de creixement és la intel·ligència artificial generativa. El 20% dels projectes i la meitat de les propostes actuals ja hi estan vinculades. Segons Salvatella, la IA és una eina que complementa el talent humà i que pot aportar eficiència, rapidesa i millors decisions. Així doncs, RocaSalvatella vol consolidar-se com a referent en la transformació digital, tot combinant innovació, proximitat i experiència.