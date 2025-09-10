Rubió duplica la capacitat productiva a Castellbisbal

Rubió, companyia farmacèutica de capital familiar fundada el 1968, reforça el seu pla estratègic de creixement i internacionalització amb l’ampliació de la seva planta a Castellbisbal. Invertirà 14 milions d’euros en un projecte que permetrà duplicar la capacitat productiva actual de 10 milions d’unitats anuals fins als 20 milions d’unitats fabricades, garantint la resposta a una demanda creixent. L’empresa crearà també 70 nous llocs de treball en l’àrea de producció.
L’acte de col·locació de la primera pedra se celebrarà el proper dilluns 15 de setembre i comptarà amb la presència d’autoritats locals i membres del comitè de direcció de Rubió. Pelayo Rubió, CEO de la companyia, ha afirmat que “aquesta inversió no només ens permetrà créixer en producció i ocupació, sinó que reforça la nostra aposta per la internacionalització i per consolidar Rubió com un referent de qualitat i innovació en salut integral”.
El 2024 la companyia, que té més de 300 treballadors, va assolir una facturació de 180,8 milions d’euros (un 38,5% més que l’any anterior), amb un benefici net de 5,5 milions d’euros i un EBITDA de 14 milions. Per al 2025 preveu créixer un 6%, fins als 193 milions d’euros.
Amb presència en més de 70 països a través de més de 80 socis locals, l’empresa manté una sòlida base a Europa i projecta el seu creixement cap a nous mercats, amb els Estats Units com a focus estratègic.
El 2024, Rubió va completar un procés de "rebranding" que va donar lloc a una nova estructura de tres unitats de negoci: Rubió Pharmaceuticals (medicaments Rx i medical devices), Rubió Nutraceuticals (productes OTC d’autocura i suplements) i Rubió Metabolomics (diagnòstic no invasiu i serveis d’R+D en metabolòmica, amb tests com OWLiver i Liposcale comercialitzats als EUA amb la seva filial CIMA Sciences).