La salut digital ocupa 38 empreses al Vallès Occidental

El Vallès Occidental és la segona comarca catalana que aglutina més empreses dedicades a la salut digital. Segons un estudi que radiografia el sector elaborat per ACCIÓ, en col·laboració amb el Barcelona Health Hub, AQuAS, la Fundació TIC Salut Social (aquestes dues, del Departament de Salut) i Biocat, l’ecosistema de la salut digital a Catalunya compta amb 386 empreses, de les quals 263 (68,1%) estan ubicades al Barcelonès, comarca que lidera el rànquing. El Vallès Occidental, amb 38 companyies (9,8%), ocupa el segon calaix del podi, mentre que el Baix Llobregat, amb 26 firmes (6,7%), tanca els tres primers llocs.

En el marc de l’informe, s’entén la salut digital com l’àmbit de coneixement i pràctica associat al desenvolupament i l’ús de tecnologies digitals per millorar la salut. Segons l’estudi, les empreses detectades enguany a Catalunya són un 16,6% més que fa un any, sumen una facturació agregada de 633 milions d’euros (+6,9%) i donen feina a 5.302 persones (+10,2%).

La majoria són pimes (amb el 92,5% del total) i el 26,9% facturen més d’un milió d’euros. És un sector dinàmic i en creixement, ja que el 63% tenen menys de deu anys i el 55,7% són “start-ups”. L’estudi també radiografia l’activitat d’aquestes empreses des del punt de vista del negoci. Així, la majoria (17,9%) es dediquen al desenvolupament d’eines clíniques, seguides del segment de negoci de les teràpies digitals (13%) i dels diagnòstics (9,8%).

La salut digital té també un component internacional: el 15,5% de les empreses identificades a l’estudi són exportadores, mentre que el 13% són filials d’empreses estrangeres establertes a Catalunya.

A Terrassa hi ha cinc empreses

En la distribució per ciutats, Barcelona lidera la llista a molta distància de la resta de municipis. La capital catalana és la seu de 255 empreses d’aquest sector. Sant Cugat del Vallès és segona, amb moltes menys companyies: 18. Tercera és Girona amb encara menys empreses: set. A continuació ja hi trobem Terrassa amb cinc firmes, les mateixes que Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Mataró i Sabadell.

Respecte de Terrassa, en l’informe hi apareixen les empreses GENinCode, emmarcada en l’àmbit de la genòmica, i les companyies BlockTac i MyCareTech, dins del sector de l’activitat d’enginyeria de producte i serveis tecnològics.

També hi surt Leitat, en l’apartat d’agents de l’ecosistema. D’aquest centre tecnològic terrassenc es diu que “té com a propòsit col·laborar en la generació de coneixement tecnològic i la seva aplicació per al desenvolupament i reforç de la capacitat competitiva de les empreses en l’àmbit de la tecnologia i la innovació. Impulsa el Healthcare Living Lab Catalonia perquè les empreses puguin prototipar, testejar i/o validar solucions innovadores en entorns reals i amb usuaris en els àmbits dels dispositius mèdics, in vitro diagnòstics i salut digital”.