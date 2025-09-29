El jutjat investigarà dos regidors de Vox i Ballart avisa: “Hi ha límits que mai s’han de traspassar”

El Jutjat de Terrassa ha admès a tràmit la querella presentada per l’alcalde Jordi Ballart contra dos regidors de Vox, Alicia Tomás i Daniel Pinto, per un presumpte delicte d’atemptat a l’autoritat arran dels fets ocorreguts durant el Ball de Plaça de la Festa Major del passat 6 de juliol.
Tomás i Pinto, juntament amb una tercera regidora del mateix grup, van desplegar una pancarta amb el missatge “Vox no balla amb totalitaris” enmig de l’acte. Segons el relat de la querella, quan l’alcalde s’hi va acostar per demanar que la retiressin, els regidors van empentar i encarar-se contra l'alcalde amb actitud amenaçant. La magistrada encarregada del cas ha considerat que hi ha indicis suficients per obrir investigació i iniciar el procediment judicial. Aquest mateix matí, Ballart ha ratificat la querella davant dels jutjats.
L’alcalde ha assegurat que “l’amenaça, la coacció i la violència, sigui física o verbal, no poden formar part del dia a dia polític i cultural de la ciutat. Hi ha límits que mai s’han de traspassar. Que el jutjat hagi admès a tràmit la querella és un primer pas important". En un comunicat, el grup municipal de Tot per Terrassa ha reafirmat la voluntat de dur el cas fins al final "per defensar la institució municipal i garantir que fets d’aquesta gravetat no quedin impunes".
La decisió de presentar una querella contra els dos regidors de Vox es va prendre, segons s’indica en el text, "davant d’uns fets greus que no només van afectar l’alcalde en la seva condició de representant electe i màxima autoritat de la corporació municipal, sinó que també van atemptar contra la dignitat de la institució municipal i contra les entitats de cultura popular que participaven al Ball de Plaça".