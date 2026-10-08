Smilics Technologies: energia intel·ligent

Smilics ha desenvolupat una proposta de transformació digital aplicada a la indústria que combina IoT industrial, analítica de dades i aprenentatge automàtic per millorar l’eficiència, el manteniment predictiu i la competitivitat. La companyia manté a Terrassa el seu centre d’R+D i les seves solucions ja són presents en més de 80 països.
Les seves solucions busquen reduir la complexitat d’implantació sobre les instal·lacions existents i, en determinats equips, permeten instal·lar-les sense interrompre el subministrament.
La combinació de maquinari i programari propis permet capturar les dades, interpretar-les i convertir-les en informació útil per actuar. Es poden detectar desviacions que poden anticipar una anomalia, com ara un equip que comença a consumir més del previst o un procés que s’allunya del seu comportament habitual. En instal·lacions fotovoltaiques, Smilics pot comparar la producció prevista segons les condicions meteorològiques amb la generació real i detectar possibles problemes de rendiment. La tecnologia també permet gestionar en temps real la generació, el consum i el preu de l’energia per desplaçar càrregues cap als moments més favorables, integrant-hi bateries i vehicle elèctric.
El control detallat permet, alhora, mesurar el consum d’una planta fins al nivell d’una línia, màquina o procés, facilitant el càlcul de la petjada de carboni i la identificació dels punts amb més impacte. Tota aquesta informació també té un impacte directe en els costos. “Avui controlar l’energia és també controlar una part important del cost i de l’eficiència de l’empresa”, assenyalen des de Smilics, especialment en les indústries amb processos intensius en consum.
El centre d’R+D de Terrassa és clau per adaptar la tecnologia a realitats molt diferents. Smilics desenvolupa solucions personalitzades per a companyies de distribució elèctrica de diversos països, amb xarxes, sistemes de comunicació i necessitats diferents.
De cara als pròxims anys, la companyia preveu una gestió energètica més predictiva i automatitzada, en què les dades de consum, generació, preus, producció, manteniment, bateries i mobilitat elèctrica es puguin analitzar conjuntament, i que l’energia passi de ser una dada de consum a formar part de les decisions globals de la fàbrica.