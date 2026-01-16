Smilics Technologies tanca una aliança estratègica per reforçar la seva expansió internacional

Smilics Technologies, empresa de Terrassa especialitzada en equips de mesura i monitorització energètica, ha signat un acord d’associació estratègica amb Dash Control Systems, empresa d'enginyeria amb seu a Riad especialitzada en els camps del control industrial i la qualitat d'energia, formalitzat a través de Dash Technologies. L’aliança suposa un pas endavant en l’estratègia d’internacionalització de la companyia egarenca i consolida la seva aposta pel sector de les infraestructures energètiques crítiques.
L’acord reforça l'enfocament de Smilics i Dash en les companyies elèctriques, operadors de xarxa de distribució (DSO), fabricants de transformadors i infraestructures energètiques crítiques, permetent un monitoratge continu de la qualitat de l'energia, l'estat dels transformadors i el rendiment de la xarxa de baixa tensió, amb una integració fluida en els sistemes SCADA i HMI.
Smilics Technologies és un fabricant consolidat de maquinari avançat per a la mesura energètica i de programari d’anàlisi al límit de la xarxa. Actualment, l’empresa compta amb més de 80.000 dispositius desplegats arreu del món en xarxes elèctriques de serveis públics, industrials, comercials i residencials.
La col·laboraciò inclou les solucions 2GRID de qualitat energètica i monitorització de xarxa de Smilics, els seus dispositius intel·ligents d'energia Wibeee i la fabricació de bobines Rogowski i transformadors de corrent (CT) per a un control precís i no intrusiu de sistemes de baixa i mitja tensió. Les solucions Wibee estan dissenyades per a centres de càrrega en llars, edificis i panells industrials, permetent visibilitat en temps real del consum, anàlisi avançada basada en intel·ligència artificial i millores d’eficiència sense interrupcions del servei.
Per la seva banda, com a proveïdor de solucions tecnològiques, Dash Control Systems dona suport als sectors energètic i industral saudí, amb un equip d’enginyeria especialitzat, una àmplia oferta de solucions en qualitat energètica, xarxa intel·ligent i anàlisis avançats, i més de 35 anys d’experiència en sistemes elèctrics i energètics. Aquest rol de soci local és clau per desplegar la tecnologia de Smilics en projectes energètics i industrials del país.
Segons destaquen les empreses, la suma de capacitats permet oferir intel·ligència energètica pràctica i en temps real, orientada a millorar la fiabilitat de la xarxa, el rendiment dels actius i l’eficiència operativa.