Terrassa lidera el programa Mentoring de suport a empreses

L’Ajuntament de Terrassa ha tornat a ser l'ens local més actiu en el programa d’acompanyament empresarial Mentoring, impulsat per la Diputació de Barcelona i la Fundació Autoocupació. El Centre Local de Serveis a les Empreses (CLSE) terrassenc va aconseguir l'any 2025 el nombre més elevat d’empreses noves i mentors nous: van ser un total de 28 (27 empreses i un mentor), seguit de l’Ajuntament de Sabadell (18 empreses) i l’Ajuntament de Molins de Rei (16 empreses). L’Ajuntament de Granollers destaca com a reclutador de mentors (5).
Segons les dades publicades aquest dijous per la Diputació, Mentoring va ajudar a preservar 439 llocs de treball durant el 2025. Gràcies al programa, que va engegar el 2020, empresaris i personal directiu amb experiència comparteixen el seu coneixement i ofereixen un acompanyament personalitzat i gratuït a empreses petites i microempreses en els seus processos de millora. Durant el 2025 es van iniciar 180 noves relacions de mentoria, la xifra més alta des que es va posar en marxa el programa. L'any passat, 35 empresaris i directius van exercir com a mentors de 213 noves empreses.
Mentoring es vehicula a través dels CLSE: 48, durant el 2025. A més de ser el que va assolirt més empreses i mentors nous, el de Terrassa replica els bons resultats pel que fa a relacions de mentoria iniciades. És primer amb 25, seguit per l’Ajuntament de Molins de Rei (12) i l’Ajuntament de Sabadell (12).
Pel que fa a llocs de treball implicats i que han estat preservats gràcies a la mentoria, la classificació dels CLSE està encapçalada novament per l’Ajuntament de Terrassa (69), seguit de l’Ajuntament de Molins de Rei (63) i el de Vilafranca del Penedès (38).