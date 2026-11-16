Terrassa reuneix l'ecosistema emprenedor pels deu anys de l'Emprèn UPC

Terrassa celebrarà el desè aniversari del programa Emprèn UPC amb una jornada que posarà el focus en el talent empresarial sorgit de la universitat. La trobada, titulada "Terrassa Innova, Terrassa Emprèn. 10 anys d'innovació i emprenedoria", tindrà lloc el 25 de novembre a la sala d'actes del Vapor Gran i comptarà amb la presentació de quatre iniciatives i una taula rodona amb antics participants que han acabat creant les seves pròpies empreses.
L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Terrassa i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Terrassa. El programa també preveu espais de networking per connectar emprenedors, empreses, mentors i professionals de l'entorn.
La presentació dels quatre projectes s'emmarca en el Demo Day d'Emprèn UPC Terrassa, una cita anual en què els participants exposen les seves propostes davant la comunitat universitària i els agents econòmics. La cloenda anirà a càrrec de Katherine de los Santos, fundadora i CEO de Digipal, una plataforma que digitalitza els tiquets de compra amb tecnologia NFC per reduir l'ús de paper tèrmic.
De la universitat al món empresarial
Al llarg d'aquesta dècada, Emprèn UPC Terrassa ha treballat per fomentar la iniciativa empresarial entre l'estudiantat i la ciutadania, facilitar la creació de negocis i connectar el coneixement universitari amb el teixit econòmic. El programa ofereix acompanyament i mentoria per ajudar a desenvolupar les propostes i posar-les en contacte amb professionals de l'entorn.
En el marc del programa, també s'ha organitzat una nova edició del Fast Track Emprenedoria, un cicle gratuït de 12 càpsules formatives per a persones que volen iniciar un negoci. Les sessions tindran lloc entre el 18 de novembre i el 16 de desembre, els dimecres, i combinaran el format presencial i en línia.
El contingut inclou la identificació d'oportunitats de negoci, la validació de mercat, la definició de la proposta de valor, el model de negoci, l'estratègia comercial, les finances, el finançament, el lideratge i la comunicació dels projectes. Hi participaran formadors com Juan Ignacio Zaffora, Argèlia García i Giuseppe Cavallo.