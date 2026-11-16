Un pont entre empreses i candidats: la Fira ActiVallès tanca amb 1.337 connexions

La tercera edició de la Fira d’Ocupació ActiVallès, organitzada per la Cambra de Comerç de Terrassa, va generar 1.337 connexions entre empreses i candidats. La jornada, celebrada dijous passat, va registrar 694 inscrits i va comptar amb la participació de 18 empreses, que van presentar un centenar d’ofertes laborals amb un total de 119 vacants.
Lucía Carmona, coordinadora de programes de formació de la Cambra i responsable de la iniciativa, destaca que "aquesta tercera edició confirma l’efectivitat d’una fórmula híbrida que permet ajustar-se a les necessitats dels participants i ha contribuït a consolidar la Cambra de Comerç de Terrassa com un punt de trobada entre les empreses que busquen talent i les persones que cerquen una oportunitat professional".
La jornada va combinar l'activitat presencial, de 9.30 a 13.30 hores, amb la modalitat virtual, disponible de 8 a 18 hores. La fira, oberta a persones de totes les edats, es va emmarcar en el programa Talento Joven de la Cambra de Comerç d'Espanya, cofinançat pel Fons Social Europeu, i va comptar també amb la participació d’entitats i institucions vinculades a la promoció de l’ocupació al territori com Rubí Forma, Foment de Terrassa, la Cecot i el Consell Comarcal del Vallès Occidental. El programa també va incloure dues xerrades sobre eines digitals per buscar feina i preparació d'entrevistes, així com un taller amb realitat augmentada per apropar les ocupacions industrials als joves.
La convocatòria anterior, celebrada el maig del 2026, havia registrat 705 inscrits i més de 1.500 connexions estimades entre les ofertes laborals i els perfils dels candidats.