Terrassa tanca el 2025 amb 12 ERO i 366 treballadors afectats

Terrassa és el segon municipi del Vallès Occidental on l'any passat es van registrar més expedients de regulació de l'ocupació (ERO), només per darrere de Sabadell. Segons les dades recollides en l'últim informe d'indicadors de seguiment del mercat de treball de l'Observatori del Vallès Occidental, el 2025 es van autoritzar 12 expedients a Terrassa, només un menys que a l'altra cocapital vallesana. A tota la comarca van ser 68.
La majoria dels ERO a Terrassa, set, van ser procediments d'extinció (acomiadament o jubilació anticipada) mentre que els altres cinc corresponen a suspensions de contracte. El total de persones afectades a la ciutat va ser de 366: a 218 treballadors d'empreses ubicades a la ciutat se'ls va suspendre el contracte mentre que a 148 se'ls va extingir.
El sector amb més afectats va ser el d'indústries manufactureres amb 222 persones. El segueix, de lluny, el comerç a l'engròs i al detall, amb 104 afectats. A més distància trobem l'hostaleria (28), la construcció (7) i les activitats administratives i auxiliars (5).
Terrassa concentra menys d'un 10% dels treballadors afectats per ERO al Vallès Occidental, on la xifra ascendeix a 3.759 persones. D'aquestes, 2.796 han estat per mesures de suspensió de contracte, 878 per extinció i 85 per reducció de jornada. Sectorialment, el gruix es concentra en les indústries manufactureres (3.147).
Pel que fa a la distribució territorial, les persones afectades es localitzen a 15 municipis, tot i que la majoria es concentren a Castellbisbal (1.291), Sentmenat (553) i Castellar del Vallès (376), municipis on es van registrar menys procediments que a Terrassa però amb més treballadors inclosos.
A la comarca, el mes amb més expedients registrats és el desembre, amb 11 procediments que van afectar 326 persones. Del total d’assalariats, 226 van estar afectats per mesures de suspensió de contracte, 76 per extinció i 24 per reducció de jornada.
Territorialment, les persones afectades el desembre es localitzen a deu municipis, entre els quals destaquen Rubí (155), Viladecavalls (33) i Santa Perpètua de Mogoda (30). Pel que fa als sectors, els serveis (173) concentren el gruix, seguits de la indústria (153).
Ara bé, al llarg del 2025, el mes amb més afectats al Vallès Occidental va ser el març, amb 989 persones incloses en cinc expedients.
Regulació d'ocupació
Un procediment de regulació d'ocupació és un procediment administratiu que poden realitzar les empreses quan han de suspendre de manera temporal una part o la totalitat de la seva activitat per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, productives o derivades de força major (art. 47 i 51 del RD 2/2015, de 23 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors).
La presentació d’un procediment de regulació d'ocupació pot tenir com a conseqüència: la suspensió temporal dels contractes de treball; la reducció temporal de la jornada de treball de les persones contractades per l’empresa; o l'acomiadament de les persones contractades afectades pel procediment.
Les dades recollides en l'informe de l'Observatori del Vallès Occidental fan referència a les sol·licituds presentades per les empreses al llarg del mes davant l’autoritat laboral del Departament d'Empresa i Treball. No s’inclouen els expedients que han de ser resolts pel Ministeri de Treball i Economia Social quan afecten més d'una comunitat autònoma. Només comptabilitzen els procediments finalitzats durant el mes de referència i la distribució territorial es fa d’acord amb el domicili de la raó social de l'empresa.