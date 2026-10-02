Mor Rafael Callejas, exregidor del PP a Terrassa, als 81 anys

L'advocat i exregidor de l'Ajuntament de Terrassa pel Partit Popular, Rafael Callejas, va traspassar aquest passat dijous, 1 d'octubre de 2026, a Oviedo, a l'edat de 81 anys.
Callejas, figura coneguda en l'àmbit jurídic, polític i empresarial, va tenir una destacada trajectòria a la ciutat de Terrassa com a membre de la corporació municipal representant el Partit Popular. Així mateix, al llarg de la seva carrera professional va destacar pel seu lideratge en el sector de les assegurances, on va arribar a ocupar la presidència del Col·legi de Mediadors de Assegurances de Barcelona.
“Era una persona honrada, treballadora i que sempre ha treballat per la ciutat, per fer de Terrassa una ciutat millor”, recorda el seu fill, Nacho Callejas. Fa 25 anys, però, va decidir fer un pas al costat de la vida local i política, i va optar per marxar a viure a Gijón. “El record de Terrassa sempre el portava al cor. Entre d’altres coses, la seva filla i el seu fill hem viscut a Terrassa i hem continuat fent vida aquí. Però sí que és cert que la tranquil·litat que tenia allà a dalt no la trobava a Terrassa”, explica el seu fill.
Tot i la seva marxa a Astúries, la figura de Callejas ha continuat servint de referència pel Partit Popular de Terrassa. “Tothom qui el va conèixer, sigui gent de partit, regidors d’altres grups com ciutadans terrassencs que no estaven vinculats a la política, sempre parlava meravelles d’ell. Era una persona molt involucrada, molt compromesa amb la ciutat, molt divertida i molt agradable”, apunta la portaveu popular, Marta Giménez.
De fet, amb el Partit Popular va presentar-se a les eleccions del 1995 a l’Ajuntament de Terrassa, obtenint uns resultats històrics per a la formació: va passar dels dos regidors del 1991 als quatre obtinguts al 95, sumant més de 10.000 vots arreu de la ciutat. “Ser proper i atent amb els que t’envolten sempre dona millors resultats. És un referent, un polític històric de la nostra ciutat, i una persona que tots admirem”, amplia Giménez.
Els seus familiars i amics li donaran el darrer adéu en les exèquies que tindran lloc a Astúries, comunitat on residia actualment.
Dades de la comiat
Data de la cerimònia: Divendres, 2 d'octubre de 2026, a les 18:00 h
Lloc de la cerimònia: Església parroquial de San José
Tanatori: Tanatori de Cabueñes, Gijón.