Tot-Net creix en l'àmbit de les neteges tècniques industrials amb una adquisició clau

L’empresa terrassenca de serveis integrals de neteja professional Tot-Net ha fet un pas decisiu en la seva estratègia de creixement amb l’adquisició d’una part significativa de la cartera de serveis de neteja tècnica d’una "reconeguda" companyia multinacional del sector. Tot i l’abast de l’operació, no s’ha desvetllat ni el nom de la multinacional venedora ni l’import econòmic de la transacció.
L’operació, tancada recentment, suposa la incorporació d’una cartera amb una facturació anual estimada de cinc milions d’euros i la integració de 128 professionals especialitzats en neteja tècnica industrial, així com cinc persones d’estructura. Es tracta, segons la direcció de Tot-Net, del moviment estratègic més important de la trajectòria de la companyia i d’un punt d’inflexió en el seu pla de consolidació com a operador de referència en serveis d’alta complexitat tècnica.
“Aquesta adquisició representa un salt qualitatiu per a Tot-Net. No només pel volum de negoci que incorporem, sinó especialment pel coneixement, l’especialització i el talent humà que s’afegeix a la companyia”, explica el director general de l’empresa, Alex Calabuig. Segons assenyala, aquest tipus de serveis requereixen una comprensió profunda dels processos productius i una elevada capacitat d’anticipació dels riscos per aportar valor real als clients.
La neteja tècnica industrial s’ha convertit en un dels pilars del creixement futur de Tot-Net. Aquest àmbit inclou actuacions altament especialitzades com la neteja de cabines de pintura, sitges, maquinària industrial complexa, línies de producció, equips de serigrafia, cartonatge i processos que requereixen el desmuntatge, la neteja i el posterior muntatge dels equips.
“En un sector on la neteja convencional és cada vegada més competitiva en preu, l’especialització és clau per generar valor afegit, millorar marges i establir relacions a llarg termini amb els clients”, assenyala Calabuig, que assegura que, amb aquesta operació, Tot-Net reforça la seva presència entre les empreses de referència en aquest segment a escala estatal.
La cartera adquirida incorpora clients industrials de primer nivell dels sectors siderúrgic, alimentari, d’automoció i de packaging, tots ells amb entorns productius d’alta exigència operativa. A més, la companyia preveu obtenir sinergies comercials mitjançant l’ampliació de serveis als nous clients, combinant la neteja tècnica amb altres serveis habituals del grup.
Pel que fa a l’impacte econòmic, Tot-Net preveu assolir una facturació de 31 milions d’euros durant el 2026, un 40% més que l’any anterior. El seu pla estratègic fixa com a horitzó superar els 40 milions d’euros l’any 2030, combinant creixement orgànic i noves operacions corporatives selectives.