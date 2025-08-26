Un grup de treball per duplicar els professionals digitals

El Govern ha aprovat la creació d’un grup de treball interdepartamental per impulsar el Pacte Nacional per al Talent Digital, amb l’objectiu de doblar el nombre de professionals digitals a Catalunya abans del 2030 i aconseguir que almenys el 50% de les noves incorporacions siguin dones.
L’ens estarà liderat pel Departament d’Empresa i Treball i comptarà amb la col·laboració d’Educació i Formació Professional, Recerca i Universitats, Presidència, Igualtat i Feminismes i Cultura. També hi participaran entitats empresarials i cambres, l’administració local i fundacions com la Mobile World Capital Barcelona. A més d’elaborar el Pacte Nacional, el grup definirà com avaluar la seva implementació.
La decisió s’emmarca en un context de fort creixement digital a Catalunya. Segons les últimes dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del segon trimestre de 2025, aquest àmbit ocupa 170.100 persones, el 4,3% de l’ocupació total. En un any, l’ocupació digital ha augmentat un 17,2%, molt per sobre del 3,6% de creixement global. En termes absoluts, això suposa 25.000 persones més que l’any anterior.
Tot i aquestes xifres, el Govern constata que hi ha “una bretxa molt important entre l’oferta i la demanda de talent digital”. Només el 2024 van quedar sense cobrir més de 9.000 llocs de treball en aquest àmbit. Això afecta no només el desenvolupament i creixement del sector TIC, sinó també de tots els sectors d’activitat productiva i econòmica.
Davant d’aquesta situació, el Pacte Nacional per al Talent Digital vol interpel·lar tots els agents implicats en la generació, atracció i retenció de talent, amb especial èmfasi en les necessitats de les empreses i en l’impuls del talent femení.