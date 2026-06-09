Una cinquantena de dones debaten solucions per reduir la bretxa de gènere laboral

Més d’una cinquantena de dones han participat aquest dimarts en el Hackathon Talent Femení 4.0, una jornada de cocreació impulsada per l’Ajuntament de Terrassa amb l’objectiu de generar solucions innovadores per reduir la bretxa de gènere en el mercat laboral i reforçar la presència femenina en espais de lideratge.
La iniciativa, organitzada a través del Servei d’Ocupació municipal i celebrada al Parc Audiovisual de Catalunya, s’emmarca en el programa Talent Femení 4.0, que busca millorar l’ocupabilitat de les dones, fomentar el desenvolupament competencial i afavorir la seva presència en espais de lideratge.
La regidora d’Ocupació, Montserrat Caupena, ha estat l’encarregada de donar la benvinguda a les participants en l’inici de la jornada. Durant la seva intervenció, ha remarcat la necessitat de crear espais que promoguin la innovació col·lectiva i l’apoderament de les dones.
La trobada ha aplegat professionals de diferents sectors en un entorn de treball participatiu i col·laboratiu orientat a la generació d’idees i propostes transformadores relacionades amb l’ocupació i la igualtat d'oportunitats.
A diferència d’altres formats, el Hackathon Talent Femení 4.0 s’ha concebut com un espai de cocreació no competitiu. Les assistents han treballat conjuntament per dissenyar solucions pràctiques i aplicables en àmbits com l’orientació laboral, la inserció professional i els recursos humans.
La mateixa Caupena ha participat en una de les taules de treball, on ha intercanviat reflexions i aportacions amb les assistents per contribuir a l’elaboració de propostes destinades a incrementar la competitivitat i la projecció professional de les dones.