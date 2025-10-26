Una empresa de Sant Cugat present a la missió empresarial catalana a la Xina

L'empresa santcugatenca Tai Smart Factory, especialitzada en desenvolupament i implementació de software per capturar i gestionar dades industrials, ha participat en una comitiva d'empreses i entitats catalanes que han viatjat a les ciutats xineses de Shenzhen, Shnaghai i Suzhou. L'objectiu d'aquesta visita, organitzada per ACCIÓ, ha estat conèixer l'ecosistema d'indústria 4.0, així com analitzar bones pràctiques i innovacions en l'àmbit de la robòtica i la intel·ligència artificial per poder-les aplicar a Catalunya.
Com Tai Smart Factory, les empreses participants a aquesta delegació formen part del sector de la tecnologia i la manufactura industrial. A la ciutat de Shenzhen, considerada un dels pols d'innovació del món, la quinzena de companyies han conegut el Seeed Studio-Agile Manufacturing Center, un centre que combina la producció modular amb un laboratori de túnel de vent equipat amb tecnologia capdavantera per fer proves de rendiment i simulacions complexes, a més de l'E-hub, un altre centre amb programes d'incubació i acceleració i instal·lacions industrials en l'àmbit de la indústria 4.0.
Segons un estudi d'ACCIÓ, a Catalunya ja hi ha 1.447 companyies especialitzades en indústria 4.0, una xifra que ha augmentat un 30,2% des del 2021, la darrera vegada en què es va radiografiar aquest àmbit. Aquestes companyies facturen de manera agregada 7.197 MEUR (+29,3%), de manera que el volum de negoci d'aquesta indústria ja equivaldria al 2,6% del PIB català. En total, donen feina a més de 37.200 persones (+41%).