Una tona de roba de competició recuperada i transformada en nous productes

El projecte Circular Racewear, amb la participació del centre tecnològic terrassenc Leitat i liderat per l’empresa vallesana Marina Racewear, ha aconseguit evitar que gairebé una tona de residus tèxtils preconsum derivats de la confecció de granotes de competició per a esports de motor, materials que fins ara no tenien un circuit de valorització, acabin en abocadors o en incineració. La iniciativa, finançada per l’Agència de Residus de Catalunya, ha finalitzat demostrant el potencial de l’economia circular per reduir l’impacte ambiental dins la indústria tèxtil tècnica.
Els residus recuperats s’han convertit en dos nous productes tèxtils circulars: un fil i un teixit no teixit, allargant la vida dels materials i evitant el seu tractament finalista.
Des de Leitat s’ha dut a terme l’avaluació ambiental per quantificar els beneficis de la solució. Els resultats mostren que la implementació de l’estratègia Circular Racewear podria suposar un estalvi d’almenys 16.300 kg de CO2 equivalents, és a dir, una reducció del 9,5% de l’impacte. En concret, el fil circular desenvolupat permet reduir els impactes en un 22% de mitjana, mentre que el nou teixit no teixit aconsegueix reduccions de fins al 24% de mitjana, respecte a alternatives fabricades amb fibres verges.
A més, Marina Racewear, amb seu a Barberà del Vallès, preveu un augment del 20% anual en la recollida de residus preconsum durant els pròxims tres anys, cosa que podria traduir-se en tones addicionals de residus reciclats i en més estalvi de CO2.
Segons Leitat, els resultats del projecte demostren com la col·laboració entre empresa i centre tecnològic pot transformar residus en nous recursos i accelerar la transició cap a una indústria tèxtil més circular, contribuint de manera tangible a la descarbonització i a l’optimització dels recursos.