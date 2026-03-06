104 dies després... torna la lliga de hockey

Cent quatre dies després que s’acabés la primera volta, les lligues de Divisió d’Honor de hockey tornen aquest cap de setmana. Capricis del calendari, ho fan amb la disputa de la dinovena jornada. D’aquí a només dos mesos i mig quedaran decidits els noms dels vuit equips (quatre masculins i quatre femenins) que lluitaran pels dos títols de lliga a la “final-four” que se celebrarà el cap de setmana del 30 i el 31 de maig en una seu per determinar.
En la competició masculina, el duel més interessant és el derbi terrassenc que enfrontarà dissabte a les 16 hores al Josep Marquès a l’Atlètic amb el Club Egara.
Més enllà de la importància dels tres punts en joc, que enguany és més que notable, el derbi entre Atlètic i Egara suposa l’escenificació de la gran festa del hockey terrassenc, un duel entre dos dels grans.
Els dos conjunts hi arriben en les cinc primeres posicions, en plena lluita per assolir una de les quatre places que donaran dret a disputar la “final-four”. El duel serà molt important per a definir la dinàmica dels dos conjunts en les deu jornades restants. L’Atlètic, que es va imposar per 1 a 4 a la primera volta al Pla del Bon Aire, ocupa la quarta posició amb 23 punts, tres més dels que té l’Egara, que ha disputat un partit més.
"Sembla una temporada diferent"
“Sembla una temporada diferent. Han passat més de tres mesos i caldrà adaptar-se a la competició tan aviat com sigui possible. Juguem contra l’Egara i la motivació del derbi ens farà donar un plus. Necessitem començar a sumar victòries, ja que aquest any estarà molt car acabar entre els quatre primers”, assenyala l’entrenador de l’Atlètic, Roger Pallarols, que afegeix: “L’any passat, el partit va acabar amb empat a sis. M’espero tot un espectacle de hockey.
L’Atlètic-Egara és el derbi per definició. Contra nosaltres ofereixen sempre la seva millor versió. Els haurem d’igualar en intensitat si volem tenir opcions de guanyar”, assenyala Pallarols, que ha descartat Pol Fité, Roger Figa, Marc Albericio, Santi Martín i Joan Tarrés.
Des de l’altra banqueta, Andrew Wilson adverteix que “l’equip que surti menys activat ho pagarà car. En aquesta mena de partits, tant se val si jugues a casa o a fora. Necessitem guanyar”.
D’altra banda, el CD Terrassa iniciarà la segona volta visitant l’antepenúltim, un Jolaseta que va guanyar per 4 a 3 a la primera volta. L’equip és setè, a 11 punts del quart. Tornen Enric Miralles i Víctor Guerra, que es van perdre gairebé tota la primera volta per lesió. “Visitem un camp difícil. El Jolaseta s’ha reforçat amb un parell d’argentins. Necessitem els punts per tornar a mirar cap amunt”, comenta el tècnic terrassenc, Jordi Fitó.