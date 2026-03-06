El CD Terrassa fitxa dues argentines per certificar la salvació

El CD Terrassa s’ha reforçat de cara a l’inici de la segona volta de la lliga de Divisió d’Honor femenina. Conscient que necessita millorar de manera notable les seves prestacions si vol assegurar-se com més aviat millor la permanència a la màxima categoria del hockey femení espanyol, el conjunt que prepara Stefi Piris ha fitxat dues davanteres argentines de 19 anys, que han arribat procedents de Buenos Aires. Es tracta de Juana Groppo, que jugava fins ara al San Andrés, i de Cata Goldschmidt, que arriba del conjunt del San Fernando.
El conjunt de les Pedritxes ha perdut la seva davantera Natàlia Llano, que se n’ha anat a fer un Erasmus a Alemanya.
“A la primera part de la lliga ens ha faltat gol. Espero que amb aquestes dues noves incorporacions, l’equip serà més sòlid en aquesta faceta del joc”, assenyala Stefi Piris, que destaca que l’equip està amb moltes ganes de tornar a competir. “En el nostre cas, en no haver jugat a sala, aquesta aturada de més de tres mesos se’ns ha fet molt llarga. Però hem pogut disputar alguns amistosos i arribem en un bon moment”.
El conjunt de les Pedritxes no va guanyar cap partit en tota la primera volta. Només en va empatar tres (tots a casa, davant Sardinero, Tenis i Castelldefels) i va perdre els vuit restants. Va marcar vuit gols i n’han encaixat 28.
En aquesta dinovena jornada, diumenge a les 13 hores, el CD Terrassa visitarà l’Eduardo Dualde per enfrontar-se a un Polo que el va guanyar per 1 a 0 a la primera volta. Les barcelonines són sisenes, mentre que les de les Pedritxes segueixen en penúltima posició amb només tres punts. “El Polo no va començar bé, però de mica en mica s’ha anat refent. Intentarem fer un bon partit i sumar la nostra primera victòria”, assenyala Piris.
Un rival exigent per a l’Egara
El Club Egara rebrà diumenge a les 12.45 hores un dels equips que aspira a acompanyar-lo a la “final-four”, el Sanse Complutense. El duel més atractiu de la jornada enfrontarà al Pla del Bon Aire el segon (Egara) amb el tercer (Sanse Complutense), amb només un punt d’avantatge a la classificació. El duel de la primera volta va acabar amb empat a un.
Les de Joan Vidal han perdut una peça molt important de la seva davantera, l’argentina Julieta Jankunas, que va marxar al seu país després de la primera volta.
L’Atlètic, per la seva banda, defensarà la quarta posició al camp del Sardinero, antepenúltim, amb la baixa de Maria Torrent. A la primera volta, les de Sílvia Bonastre van guanyar per 2 a 0. “Visitem un camp complicat. No podem deixar-nos punts si volem acabar entre els quatre primeres”, assenyala Bonastre.