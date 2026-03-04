S’esvaeixen les opcions d'acabar tercer

Queden només cinc jornades per acabar la fase regular de la lliga de Divisió d’Honor masculina i el CN Terrassa ha dit adeu de manera gairebé definitiva a les seves opcions de classificar-se en cap de les tres primeres posicions, que semblen reservades a Barceloneta, Sabadell i Barcelona. El CN Terrassa i el CN Mataró es discutiran la quarta posició en els cinc últims compromisos de la fase regular. L'equip de Sergi Mora va perdre per 14 gols a 10 a la piscina del CN Barcelona, tercer classificat.
El Natació tenia marcat en vermell aquest duel avançat de la dissetena jornada de lliga. I va donar la cara en tot moment. De fet, va mantenir a ratlla els cenebistes i va arribar al darrer període per davant en el marcador (8-9). Els barcelonins, però, es van posar les piles i van passar pel damunt dels de Mora en els vuit minuts decisius, imposant un parcial de 6 gols a 1 que va condemnar als terrassencs a la sisena derrota.
Els dos primers períodes van ser molt equilibrats i van acabar amb sengles parcials de 2-2 i 3-3. Al tercer, després de l’intercanvi de gols entre Albert Sabadell i Abel Ramon, dues dianes seguides de Marcel Teclas i Gerard Cuacos van suposar un màxim avantatge de dos gols per als egarencs, que van tancar el tercer acte amb un esperançador 8 a 9. A l’últim, un parcial de 6 a 0 per als locals va trencar el partit de manera definitiva.
Els de Sergi Mora continuen tercers amb 33 punts, per 30 dels maresmencs. El 18 d’abril, en l’antepenúltima jornada, els egarencs visitaran un Mataró a qui van guanyar per la mínima a la primera volta. Mediterrani i Echeyde s’han quedat ja sense opcions de lluitar pel títol.
Volen omplir la piscina per l’Euro Cup
Aquest dissabte, els de Sergi Mora disputaran a la piscina de l’Àrea Olímpica el partit més important de la temporada. Rebran a les 18 hores el CSM Oradea romanès en l’enfrontament de tornada dels vuitens de final de l’Euro Cup. Van perdre per la mínima a terres romaneses (14-13) i hauran de remuntar el gol de desavantatge davant la seva afició. El club confia a omplir la piscina en aquesta gran cita europea.