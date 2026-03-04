Derrota per la mínima d'un San Cristóbal molt digne

Un San Cristóbal molt digne ha perdut per 1 a 2 amb el Cornellà en el partit pendent de la jornada 24 de la Tercera Federació. Els de Cristian García, que han jugat gairebé tot el segon temps amb deu jugadors per l'expulsió de Ricki, han resistit i han estat a punt de sumar un merescut punt, però no ha estat possible. Àlex Fernández, que no jugava des del passat 28 de setembre, ha tingut alguns minuts en el temps afegit.
Els jugadors del conjunt parroquial han saltat al terreny de joc amb unes samarretes amb un missatge d'ànim al seu company Joan Cervós, que estarà de baixa entre sis i vuit mesos, per una lesió greu que l'ha obligat a passar pel quiròfan. El pròxim compromís del San Cristóbal serà diumenge vinent, en el camp del Can Vidalet, a partir de les 12 hores.
El Cornellà ha tingut la pilota en els inicis de la primera meitat i ha buscat el gol amb insistència, encara que amb poques accions atacants de perill. Marc Fernández ha provat un xut que el porter local Carles Segura ha aturat sense dificultats. Els parroquials provaven de sorprendre a la contra i en una acció d'aquestes, Bafode no ha pogut culminar-la. Després, Mario Cantí ha servit una bona pilota al mateix Bafode, que no ha pogut rematar en condicions i la pilota ha sortit fora.
Ricki, de cap i en un llançament de falta des del cantó dret de l'atac dels de Cristian García, no ha pogut sorprendre el porter visitant Isaac. El joc s'ha equilibrat i el Cornellà ja no ha dominat com en el principi de l'encontre. Ot Serrano ha intentat un tir llunyà que Carles Segura ha controlat amb solvència. En el minut 28, però, sí que ha encertat l'equip visitant en un magnífic xut de Marc Fernández que ha entrat per l'escaire de la porteria dels terrassencs.
El gol ha encoratjat el Cornellà, que ha recuperat la direcció del joc davant d'un San Cristóbal apagat i amb poca profunditat en l'apartat ofensiu. Ho ha intentat amb algunes pilotes en llarg des de darrere. La millor opció per a l'empat per part dels egarencs ha arribat en el minut 39, en una internada per la dreta de Bafode. La seva centrada l'ha controlat Mario Cantí amb el pit, però el seu xut ha sortit per sobre del travesser de la porteria visitant. Abans d'arribar al descans, Bafode ha tingut una bona oportunitat, però no ha tingut èxit en el seu intent de superar la sortida del porter Isaac.
El San Cristóbal ha sortit a la represa amb el repte de trobar el gol de la igualada i ha dominat els primers minuts. Mario Cantí, amb un xut creuat, no ha pogut batre al porter Isaac, que ha aturat la pilota còmodament. El Cornellà ha buscat el contraatac per mirar d'incrementar la seva renda sense aconseguir crear accions remarcables. Les coses s'han torçat una mica més per als de Cristian García en el minut 57, quan Ricki ha vist la segona targeta groga i ha hagut d'abandonar el terreny de joc.
Amb deu jugadors, els parroquials no s'han acovardit i ha continuat atacant. I, en el minut 61, han obtingut el gol de la igualada. Ha arribat en un llançament de falta que un jugador local ha rematat al travesser. El refús l'ha atrapat el defensa andorrà Max Llovera que, de cap, ha aconseguit l'1 a 1. Amb aquest resultat, el conjunt visitant ha insistit davant d'un San Cristóbal molt atent en defensa i que ha concedit molt poc a darrere.
Dídac Rodríguez, amb un xut ajustat al pal que ha sortit fora, ho ha intentat per als visitants i ha contestat per als locals Paul, amb un tir que ha aturat el porter del Cornellà. Bafode, després d'una falta, ha engaltat un potent tir que la defensa ha desviat a córner. A dos minuts per a la conclusió del temps reglamentari, i en una jugada de contraatac, Marc Fernández ha marcat l'1 a 2 amb un xut ras. Bafode ho ha provat en el temps afegit amb una rematada que ha sortit fora.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Salva Torreño (Àlex Fernández, m. 90), Otero (Jordi Ranera, m. 46), Carlos Olmo, Ricki, Paul, Max Llovera, Hugo García (Grabulosa, m. 46), Mario Cantí (Héctor Parrado, m. 83), Bafode i Konu (Mor Diop, m. 70).