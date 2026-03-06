L’amfitrió, un rival de luxe a la Copa de la Reina

Aquest divendres a les 17 hores, l’equip femení del Club Natació Terrassa de waterpolo s’estrena a la Copa de la Reina amb un enfrontament de quarts de final contra un dels grans favorits al títol, l'Astralpool CN Sabadell que, a més, és el conjunt amfitrió. Durant tot el cap de setmana, la piscina de Can Llong acollirà una competició que aplega als vuit millors equips del panorama espanyol i les de Xavi Pérez confien en fer un bon paper, tot i la dificultat del primer adversari que, en aquests moments, és el líder de la lliga regular de la Divisió d’Honor femenina.
El conjunt terrassenc està fent una bona temporada i el seu entrenador, Xavi Pérez, va destacar aquesta evolució positiva del grup que s’ha reflectit en les darreres setmanes. “L’equip està treballant molt bé, està creixent setmana a setmana. Que estiguem contra grans equips i cada cop més a prop és molt positiu”, va assenyalar el tècnic del CN Terrassa.
Pérez va mostrar en seu convenciment que les jugadores “estan convençudes i preparades per lluitar al màxim contra els equips que ens toquin” i, a pesar que el quadre que li ha tocat, és força complicat, confia en les seves jugadores. “És veritat que als nostres creuaments hi som amb Sabadell, Mataró i Barceloneta, que estan al capdamunt de la classificació de la lliga, però nosaltres estem molt preparades pel partit de quarts de final i després, el que vingui”, va declarar Pérez.
Les sabadellenques són el primer escull de la Copa de la Reina per a les egarenques. Pérez va manifestar que “contra el Sabadell a quarts hem de repetir el plantejament de partit que vam tenir a la Champions” i va assegurar que “hem d’estar molt centrades en defensa. Encaixar només set gols com vam fer va ser clau per a l’última victòria”.
En un bon moment
Irene Casado, una de les integrants de la plantilla del CN Terrassa, va fer valdre el bon moment que viu l’equip en aquest tram de la temporada. “Estem treballant molt bé i s’està notant en els últims partits”, va detallar i va apuntar la importància de mantenir la intensitat durant tot el partit. “Hem de fer el mateix que vam fer en l’últim partit contra el Sabadell, estar intenses des de l’inici fins al final del partit, controlar el nostre atac per evitar precipitar-nos. Hem de fer les coses com toquen i guanyar aquest partit com sigui, perquè volem arribar a semifinals de la Copa”, va concloure.