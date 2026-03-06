Esports

Vallès i Egara 1935 estrenen la lluita pel títol a la Divisió d'Honor "B"

En categoria femenina, els dos equips lluitaran també per ser a la "final-four"

  • L'Egara 1935 visita aquest dissabte la Real Sociedad 1927 -

Publicat el 06 de març de 2026 a les 16:38
Actualitzat el 06 de març de 2026 a les 16:39

Aquest dissabte comença la segona fase de les lligues de Divisió d’Honor "B". En la fase pel títol masculí, Vallès i Egara 1935 debutaran en la lluita pel títol. El Vallès rebrà a les 18 hores el Pedralbes. Ambdós equips i el Pedralbes arrosseguen 11 punts de la primera fase. L’Egara 1935, que en té vuit, jugarà a les 15.30 a Madrid davant la Real Sociedad 1927, cuer amb dos punts.

Pel que fa a la fase de permanència, el Línia 22 rebrà dissabte a les 17 hores el Giner de los Ríos, mentre que diumenge a les 10.30, el Rimas visitarà el Jolaseta basc.

A la fase pel títol de la Divisió d’Honor “B” femenina, el Club Egara jugarà dissabte a les 15 a casa amb el Sant Cugat i el Vallès visitarà a les 16 hores el Giner de los Ríos.  Els dos equips egarencs arrosseguen vuit punts de la primera fase. 

