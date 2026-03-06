Al Natació se li han apagat les llums abans del descans

No ha pogut repetir el CN Terrassa la proesa del partit de Champions de fa un parell de setmanes i derrotar a l'Astralpool CN Sabadell. En el tercer partit de la ronda de quarts de final de la trentena edició de la Copa de la Reina de waterpolo que es disputa des d'aquest divendres i fins diumenge a la piscina de Can Llong del CN Sabadell, les egarenques han caigut per un contundent marcador de 14 a 10, quedant eliminades de la competició.
No podran repetir les jugadores de Xavi Pérez l'èxit dels subcampionats aconseguits els anys 2013, 2018 i 2020, perdent sempre la final contra un Sabadell que és el gran dominador d'aquesta competició amb un total de 18 títols, per bé que en les dues darreres temporades, les campiones han estat el CN Sant Andreu.
El Natació ha saltat a l'aigua molt concentrat, defensant amb ordre i amb facilitat per veure porteria. Les amfitriones comptaven amb la baixa de la seva portera nord-americana Isabel Williams, però no els ha fet falta. Paula Prats ha inaugurat el marcador als dos minuts. Dos més tard, Simone Van de Kraats ha empatat, però en el següent atac, Júlia Vilaseca ha fet l'1 a 2 després d'haver estavellat una rematada al pal.
L'ex del Terrassa Isa Piralkova, màxima anotadora del matx amb quatre dianes, ha empatat quan faltaven dos minuts per tancar el primer capítol. Una inspirada Paula Prats ha aprofitat un penal per fer el 2 a 3, contestat per un altre llançament des dels cinc metres de la local Paula Crespí. L'efectivitat anotadora era màxima i en poc menys de dos minuts han arribat quatre gols més: la sabadellenca Irene Casado ha fet el 3 a 4 per al Natació, però Van de Kraats ha situat el Sabadell per davant en el marcador gràcies a una subtil vaselina i un altre penal. Faltaven 36 segons quan la capitana Pili Peña ha establert un 5-5 que feia presagiar un duel igualadíssim.
Però no ha estat així. La igualtat ha durat només fins a la meitat del segon parcial. La neozelandesa Emily Nicholson ha igualat el gol inicial de Tara Prentice. Al minut 4, Paula Crespí ha fet el 7 a 6 i Prats ha contestat amb un autèntic golàs, que ha significat l'empat a set. Aquí ha començat a canviar tot. Les de David Palma han signat un parcial de 5 a 0 davant d'un CN Terrassa a qui no li sortia res. Després d'un parcial de 5 a 2 s'ha arribat al descans amb un 10 a 7 a l'electrònic.
Només dos gols en 19 minuts
Piralkova ha acabat de sentenciar el derbi vallesà amb dos gols ràpids a l'inici del tercer període. El 12 a 7 no deixava lloc al dubte. Una diana d'Irene Casado al minut 6 ha trencat la ratxa, però Piralkova de vaselina i la grega Giannopoulou de penal enfilaven el 14 a 8 a l'electrònic. Aquí ha acabat el partit.
Les hostilitats s'han relaxat al quart parcial. Les amfitriones no han marcat cap gol, però han sabut gestionar a la perfecció el seu avantatge. El marcador no s'ha mogut en els set primers minuts. Quan faltaven 35 segons, Noelia Cuenda ha fet el 14 a 9 i a 13 segons pel final, Júlia Vilaseca ha acabat de maquillar el resultat fent el 14 a 10. Un darrer gol de Paula Crespí no ha pujat finalment al marcador.
L'Astralpool CN Sabadell s'enfrontarà a la semifinal d'aquest dissabte a les 13 hores al guanyador del darrer duel de quarts de final entre Mataró i Barceloneta. La primera, a les 11.30, enfrontarà el Catalunya amb el Sant Andreu, guanyador de les dues darreres edicions. El Catalunya s'ha imposat per 9 gols a 8 al Sant Feliu i el Sant Andreu s'ha desfet per 14 a 8 del Mediterrani. La final es jugarà diumenge a les 13.30 hores.