Valuosa victòria del CN Terrassa a Mollerussa

L'equip masculí del CN Terrassa va signar una victòria molt necessària en imposar-se per 63 a 83 a la pista d'un rival directe en la lluita per la permanència al grup tercer de Primera Catalana, el Mollerussa. Es tracta de la sisena victòria de la temporada per al conjunt que entrena Jordi Sociats, que es troba encara en posicions de descens, per bé que a un sol triomf de distància de la zona de salvació que marca ara per ara un Bàsquet Sant Pere que en té set, però ha disputat un partit més. \r\n\r\nL'Idonia Sant Pere, per la seva banda, va perdre per només dos punts (71-69) a la pista del cinquè classificat, el Lluïsos de Gràcia. \r\n\r\nAl grup quart, l'Sferic Gerfincas també va perdre. Va caure per 49 a 60 a casa davant de l'Horta, tercer classificat. Els de Cisco Poy encapçalen un grup de tres equips que estan una victòria per sobre del descens.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n