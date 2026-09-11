Definides les finals del Campionat de Catalunya de hockey

El Pla del Bonaire acull aquest diumenge les finals del Campionat de Catalunya de Divisió d’Honor. A les 17 hores es disputarà la final masculina, que enfrontarà l’Atlètic Terrassa i el Júnior de Sant Cugat. Dues hores després, a les 19, el Club Egara i el Júnior disputaran la final femenina.
El primer derbi terrassenc entre Club Egara i Atlètic va ser força desequilibrat. Els de Can Salas es van imposar per un contundent marcador de 0 a 5 al camp del seu etern rival. El davanter Oriol Campos va inaugurar el marcador de penal-córner al minut 10. Amb el mínim avantatge per als visitants es va arribar al descans.
A la represa, el conjunt que prepara Albert Lis va acabar d’imposar la seva superioritat. Només s’havien disputat quatre minuts del tercer quart quan de nou Oriol Campos, aquesta vegada de jugada va fer el 0 a 2. El tercer arribaria a les acaballes d’aquest període mitjançant Xavi Castelló.
Es va entrar en el quart d’hora final amb un contundent avantatge per als visitants, que van completar la golejada gràcies a un penal-córner transformat per l’argentí Fede Monja i un gol de jugada de Quim Malgosa.
A l’altra semifinal, el CD Terrassa va caure per 2 a 1 a Sant Cugat davant del Júnior. Aleix Bozal va posar per davant els de Guillermo Carnicer de penal al minut 6. Ja al darrer quart, un altre penal de Bozal va significar el 2 a 0. Borja Soler va retallar distàncies per als d’Ignasi Torras al minut 51.
Egara-Júnior, final femenina
La final femenina enfrontarà les amfitriones del Club Egara amb el Júnior. En el derbi de semifinals, les d’Andrew Wilson van desfer-se a domicili del CD Terrassa a les Pedritxes gràcies a un gol de Natàlia Vilanova i dos més de penal-córner d’Anna Borràs.
No va tenir tanta sort l’Atlètic, que va caure a casa per 2 a 3 amb el Júnior. La neerlandesa Amy Van Den Bosch va fer el 0 a 1 i Teresa Lima va enfilar el 0 a 3 a l’electrònic. Dos gols de penal de Julia Gomes van posar les de Sílvia Bonastre dins del partit, però el Júnior es va acabar imposant.
Pendents de l’inici de la lliga
Aquest Campionat de Catalunya haurà servit com a banc de proves per a l’imminent inici de la lliga espanyola de Divisió d’Honor, que arrencarà el cap de setmana següent. En categoria femenina, l’Atlètic i el CD Terrassa s’enfrontaran en el primer derbi egarenc de la temporada, mentre que el Club Egara visitarà al Júnior. En categoria masculina, l’Egara rebrà al Sardinero, el CD Terrassa al Taburiente i l’Atlètic visitarà al Júnior.