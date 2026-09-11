Arrenca la lluita a la categoria de plata del hockey espanyol

Una setmana abans que ho faci la Divisió d’Honor, aquest cap de setmana es posa en marxa la categoria de plata del hockey espanyol, una Divisió d’Honor “B”, on hi tornaran a prendre part sis equips terrassencs. A la competició masculina, el Vallès ha quedat enquadrat al primer grup amb Iluro, Pedralbes, San Pablo Valdeluz, Real Sociedad 1927, San Fernando, Jolaseta i San Vicente.
Els altres tres conjunts terrassencs figuren al grup segon. Es tracta de l’Egara 1935, el Rimas i el Línia 22 Stern Motor. S’enfrontaran a la primera fase amb Sant Cugat, Castelldefels, Pozuelo, Madrid Las Rozas i Giner de los Ríos.
La primera fase s’allargarà fins abans de l’aturada nadalenca, el 13 de desembre. Els quatre primers de cada grup lluitaran pel títol o l’ascens, mentre que els quatre últims ho faran per evitar del descens a Primera Divisió.
La segona fase es jugarà des de principis de març fins a mitjans de maig i en acabar, els quatre primers classificats disputaran la “final-four”, d’on sortirà el nom del campió. Pel que fa als ascensos, el primer dels nou equips que poden pujar ho farà i el segon jugarà la promoció de permanència amb el penúltim de la Divisió d’Honor. Igualment, l’últim de la fase de permanència perdrà la categoria i el penúltim promocionarà.
Set dels 16 equips no poden pujar, ja que són equips vinculats: Vallès, Egara 1935, Rimas, Pedralbes, Sant Cugat, Real Sociedad 1927 i San Pablo Valdeluz.
L’Egara 1935 i el Vallès han canviat enguany d’entrenador. Edu Quemada i Oriol Freixa han substituït a Albert Massaguer i Xavi Trenchs respectivament.
L’Egara 1935 ha patit les baixes d’Enric Aynés, Marc Evans i Jan Riubrugent, mentre que Iñaki Fernández i Juanfran Fernández estaran en dinàmica de primer equip. La plantilla s’ha reforçat amb diversos jugadors del juvenil i de l’equip de Primera. “Volem fer el màxim de punts a la primera fase per aspirar al títol a la segona. Intentarem ser constants i anar a totes”, afirma Quemada.
També ha canviat d’entrenador el Rimas. Daniel Sarto ha ocupat la plaça d’Ignasi Torras, que dirigirà el primer equip de les Pedritxes, d’on han baixat Jan Lara, Biel Calonge, Jose Ortega i Ferran Navarrete. “El nostre objectiu és formar jugadors que es desenvolupin per formar part del primer equip, pensant sempre a guanyar”, conclou Sarto.
Qui sí continuarà al Línia 22 és Ramon Rius. “La temporada passada ens vam mantenir i ara aspirem a ser al grup de dalt. Tenim un equip molt jove, que fa un parell d’anys que juga junt”, assenyala Rius, que ha perdut els veterans Josep Maria Bel i Àlex Barrera.
Rimas-Línia 22, un derbi per començar
Les Pedritxes acollirà diumenge a les 12 hores el primer derbi masculí de l’exercici. El Rimas de Daniel Sarto s’enfrontarà al Línia 22 Stern Motor de Ramon Rius. Abans, dissabte a les 17 hores, l’Egara 1935 rep el Giner de los Ríos valencià. A l’altre grup, el Vallès s’estrena visitant diumenge a les 12 el San Vicente alacantí.
Pel que fa a la primera jornada de la lliga femenina, tant Club Egara com Vallès s’estrenen dissabte a Madrid. El Vallès visita al Hocquet a les 15 i el Club Egara al Madrid Las Rozas una hora després.
Competició femenina
Pel que fa a la lliga de Divisió d’Honor “B” femenina, el Club Egara i el Vallès seran els representants locals. Han quedat enquadrats al mateix grup, el segon, amb el Sant Cugat, el Giner de los Ríos, el Covadonga i els tres rivals madrilenys: Club de Campo, Madrid las Rozas i Hocquet.
Trobem novetats en ambdues banquetes. L’exportera Mariona Girabent entrenarà el Club Egara i Lucía Parajuá el Vallès.
Al grup primer competiran Castelldefels, FC Barcelona, Xaloc, Jolaseta, Pozuelo, Sanse Complutense, Benalmádena i Rincón de la Victoria. El format és idèntic al de la lliga masculina. Igual que els dos egarencs, Complutense, Club de Campo i Sant Cugat no poden pujar de categoria.