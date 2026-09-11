El Terrassa FC rep el Barbastro a l’Olímpic

Tercer partit en una setmana molt atapeïda per al nou Terrassa FC 2026-2027, el segon de la lliga de la Segona Federació. El conjunt d’Oriol Alsina ja ha aconseguit dues victòries, a la lliga contra el Calamocha i a la Copa Federació davant de l’AD San Juan, totes dues per un gol de marge, i ara toca rebre el Barbastro a l’Estadi Olímpic, previst per a aquest diumenge, a les 19 hores. L’encarregat d’arbitrar aquest matx serà el col·legiat Alejandro Martínez Ibáñez, del Comitè de la Comunitat Valenciana.
El defensa neerlandès Sem Dirks és l’únic jugador de la plantilla que, en principi, no estarà disponible, ja que continua recuperant-se d’unes molèsties, tot i que ja s’ha reintegrat amb la resta del grup. La resta de jugadors poden entrar en una llista de convocats que, enguany, està molt cara.
“Estem preparats amb moltes ganes, molt il·lusionats per jugar el primer partit oficial a casa nostra, davant de la nostra gent, que sempre fa que sigui un plus d’emotivitat i d’ajuda per guanyar els partits. Hem començat bé, però això no equival al fet que diumenge sigui fàcil.”, va manifestar el tècnic del conjunt egarenc.
Alsina va declarar que “històricament, en aquesta categoria no hi ha rivals fàcils. Qualsevol rival que està a baix et pot guanyar i també qualsevol equip de dalt pot perdre amb el de baix”. Del Barbastro, que va vèncer per 4 a 3 al Girona “B” la primera jornada, va dir que “també va començar bé, jugant contra un rival que té molt bones individualitats” i va afegir que el conjunt aragonès “és un molt bon equip, amb un perfil diferent del partit que vam jugar la setmana passada, i la dificultat és extrema”.
L’entrenador del Terrassa FC també va assenyalar que “això és una lliga. Són 34 partits i tots són una final perquè els tres punts valen igual demà que en l’últim partit. Per tant, anem a competir al màxim i quan acabi el partit els futbolistes els hem de poder mirar als ulls perquè ho han deixat tot”.
El sorteig de vuitens
D’altra banda, divendres es va procedir al sorteig de l’eliminatòria dels vuitens de final de la Copa Federació i al Terrassa FC li va tocar el conjunt aragonès del CD Binéfar, que haurà de visitar l’Estadi Olímpic. El club va anunciar ahir que l’encontre se celebrarà el pròxim dimecres dia 17 de setembre, a partir de les 19.30 hores.
“Esperem que la gent s’animi a venir”
Marcos Pérez, porter i capità del Terrassa FC, va assegurar que l’equip afronta aquest primer partit a casa amb moltes ganes. “És clar que teníem ganes de jugar a casa ja, amb la nostra afició, amb la nostra gent. Esperem que la gent s’animi i vingui a ajudar l’equip, perquè crec que tots junts som imparables, i això ha de ser així durant tota la temporada. Tenim moltes ganes que arribi diumenge”, va apuntar. Pel que fa al rival de demà, el Barbastro, va dir que “és un molt bon equip que vindrà aquí a competir i a posar-nos les coses molt difícils”, però va afegir que “al final, nosaltres hem d’oferir la nostra millor versió per aconseguir els tres punts. Ens estem recuperant del partit de dimecres i arribarem en les millors condicions”.