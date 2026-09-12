Primer compromís lluny del seu camp per al San Cristóbal

Després de l’empat a un del primer partit de la lliga de la Tercera Federació contra el Peralada a casa, el San Cristóbal afronta el seu primer compromís com a visitant de la competició oficial. L’equip de Cristian García juga aquest diumenge, a partir de les 12 hores, en el camp de la Pobla de Mafumet, un equip clàssic en aquesta categoria, però que acaba de pujar després d’una travessia per la Lliga Elit. L’encontre el dirigirà el col·legiat Joan Garcia Colomer, adscrit a la delegació del Penedès-Garraf.\r\n\r\nDe cara a aquesta cita, el tècnic del conjunt egarenc podrà recuperar al davanter Jordi Ranera i al centrecampista Guillem Hernández, tots dos absents en el debut de la lliga, ja que arrossegaven un partit de suspensió de la passada temporada.\r\n\r\nEl conjunt de la Pobla de Mafumet, que ja fa moltes temporades que és el filial del Nàstic de Tarragona, va estrenar-se a la lliga amb una derrota per 1 a 0 en el camp del Vilassar de Mar. L’equip de la comarca del Tarragonès va jugar per darrera vegada a la Tercera Federació la temporada 2023-2024, quan va baixar. La passada campanya va quedar tercer a la classificació i va haver de superar dues eliminatòries per assolir l’ascens.\r\n