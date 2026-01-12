Adrià Boyano, tercer espanyol al Mundial de Cross de Florida

El terrassenc Adrià Boyano va signar una gran actuació al Mundial de cros, celebrat a la localitat nord-americana de Tallahassee, a Florida. Va ser el tercer millor espanyol de la categoria sub-20 masculina, col·laborant de manera decisiva a la setena posició aconseguida per l’equip espanyol en aquesta categoria.\r\n\r\nBoyano va completar els 8 quilòmetres de la prova en trenta-quatrena posició amb un temps de 25 minuts i 58 segons. El millor atleta espanyol va ser Alejandro Ibáñez (25’35”), seguit d’Alejandro de la Viuda (25’57”).\r\n\r\nL’atletisme espanyol va aconseguir situar els seus quatre equips en posicions de finalista, el que no passava des del Mundial del 1996 a Ciutat del Cap.\r\n