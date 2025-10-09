“Això és molt llarg, no cal obsessionar-se”

Una lesió no el va deixar començar la temporada amb normalitat, però, ja recuperat, ha començat a participar en els partits oficials i, la passada jornada contra el Porreres a l’Estadi Olímpic, va ser titular. Alberto Gutiérrez “Guti”, davanter de Móstoles i que va venir al Terrassa FC procedent del Rayo Majadahonda, espera ser un jugador important en els esquemes del tècnic Víctor Bravo i recorda que la competició és molt llarga i cal prendre-se-la com “una cursa de fons”.
Guti es va mostrar molt satisfet per haver disputat els seus primers minuts a l’equip titular a la darrera jornada i va manifestar que “tenia moltes ganes després de la lesió. És veritat que és difícil després de la lesió anar agafant el ritme de la resta dels companys, però ja estic amb tot el grup entrenant cada dia i em trobo bé i amb ganes d’ajudar a l’equip i pel que l’entrenador consideri”.
Víctor Bravo, fa uns dies, va parlar del davanter madrileny com un jugador que ha de ser una peça important a l’equip. Sobre això, Guti va apuntar que “quan em va trucar el club a l’estiu per venir aquí la idea era que vingués amb un rol important i bé, aquesta és la meva idea”. El seu objectiu, tot i això, és “ajudar a l’equip, intentar ser important i guanyar-me el lloc” cada encontre.
El Terrassa FC, d’ençà de la creació de la Segona Federació, encara no ha pogut classificar-se mai per a la disputa d’un “play-off” d’ascens, experiència que sí que té Guti, la passada campanya, amb el Rayo Majadahonda. “Crec que això és una carrera de fons, que és molt llarg i que tampoc cal obsessionar-se, i cal anar partit a partit i el temps i el treball ens posarà on ens mereixem estar”, va assegurar.
Començant a rodar
Després de perdre al camp del Girona “B” els dubtes van aflorar, però Guti té clar que queda molta competició encara. “L’equip està començant a rodar, està bé, està entrenant bé i crec que cal donar-li temps”, subratlla el davanter del Terrassa FC, que també afirma que “a casa s’està veient que competim, que tirem els partits endavant i estic segur que fora de casa arribarà”.
Espera que els resultats portin més gent a l’Estadi Olímpic. “L’afició que ve aporta, anima, empeny, i crec que també depèn molt de nosaltres. Segur que si l’equip va traient resultats, la gent se sumarà i cada vegada vindrà més gent”.