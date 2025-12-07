La selecció sub-21 es classifica per a la final del Mundial

La selecció espanyola masculina jugarà la final del Mundial de la categoria sub-21 després de superar a la de l'Argentina per 2 a 1. En el partit de semifinals, els jugadors que prepara el tècnic egarenc Oriol Torras han resolt l'encontre a quatre minuts per a la conclusió, amb un gol d'Albert Serrahima.
En el minut 6 del primer quart, el jugador del CD Terrassa Mario Mena ha avançat al combinat estatal després d'un penal executat per Bruno Ávila. En el segon quart, l'argentí Juan Fernández, en un llançament de penal, ha aconseguit empatar el partit. Quan la igualada semblava el resultat al final del temps reglamentari, ha arribat el 2 a 1 definitiu favorable als de Torras.
Àvila ha fet un tir que ha rematat Albert Serrahima. Després d'una revisió arbitral, l'acció s'ha donat com a gol, que ha certificat la classificació de la sub-21 per a la inal del Mundial que s'està disputant a l'Índia i que es jugarà dimecres vinent, a partir de les 15.30 hores.
Jan Capellades, porter del Club Egara, ha manifestat després del matx que "és una sensació impressionant i havia desitjat això molt temps. Fa dos anys ens vam quedar a les portes. Hi ha molta feina aquí darrere que ara es veu recompensada". L'altre finalista sortirà de la semifinal que disputen Alemanya i l'Índia.