Derrota clara del Terrassa FC, la primera amb Oriol Alsina a la banqueta

Primera derrota del Terrassa FC amb Oriol Alsina a la banqueta. L'equip egarenc ha caigut per 3 a 0 amb un Reus Reddis molt contundent a l'hora de concretar les seves oportunitats de gol. Tot i que els terrassistes han començat bé, han acabat encaixant una golejada que frena la seva bona dinàmica de sis encontres sense perdre. El pròxim rival del Terrassa FC serà l'Atlético Baleares, que visitarà l'Estadi Olímpic diumenge que ve, a partir de les 17 hores.
El Terrassa FC ha començat millor i ha buscat la porteria contrària, sense arribades destacades. El Reus Reddis, en canvi, ha encertat en la seva primera aproximació. Ricardo Vaz ha rebut una ilota de lluny i ha aprofitat que Erick Schouten, que ha hagut de ser substituït, s'ha lesionat i no l'ha pogut perseguir- L'atacant local, a plaer, ha servit per a Fran Carbia que no ha perdonat i ha batut al porter Marcos Pérez.
La reacció del conjunt terrassista ha sigut molt encomiable i després d'una bona elaboració atacant, Van den Heerik ha enviat la pilota per sobre del travesser. Ricardo Vaz ha tornat a provar-ho per als reusencs i, després d'un bon retall, ha xutat fora. Uns minuts més tard, l'àrbitre ha anul·lat per possible fora de joc un gol de Van den Heerik, que havia rebut una bona assistència d'Álvaro Martín.
El joc de tots dos equips ha decaigut i s'ha passat per una fase molt anodina, sense accions remarcables. Ha trencat la calma Fran Carbia, amb un tir que Marcos Pérez ha aturat sense cap mena de complicació. El partit semblava encaminat a arribar al temps de descans amb l'1 a 0, però, a dos minuts per a la conclusió del primer període, ha arribat el 2 a 0. Ha sigut en un córner en curt per part del Reus Reddis. Ha acabat centrant Sandro Toscano i Ramon Folch, al segon pal, ha sorprès la defensa i ha empentat la pilota a dins de la porteria del conjunt terrassista.
A la segona meitat, el Terrassa FC ha volgut, però no ha pogut. El Reus Reddis s'ha mostrat més incisiu en les seves accions atacants i, aviat, ha estat a punt de marcar el tercer, en una centrada de Sergi Casals que Ricardo Vaz ha rematat fora de cap. Els d'Alsina ho intentaven, però la defensa local ha sabut contrarestar els intents dels visitants.
En el minut 22 d'aquesta segona part, el conjunt local ha incrementat el seu avantatge amb el 3 a 0, en una jugada per la banda esquerra de Ricardo Vaz, que ha servit la pilota a Toscano. El jugador italià, després de controlar, s'ha acomodat la pilota a la cama dreta i ha engaltat un bon tir que ha suposat el tercer gol dels reusencs.
Amb aquesta copiosa renda, el Reus Reddis ha pogut jugar amb més comoditat davant d'un Terrassa FC que ha continuat buscant accions ofensives que no arribaven. Encara ha pogut marcar el quart l'equip local, en una acció pel cantó esquerre que ha acabat amb una centrada d'Ustrell que Raúl Melo ha xutat amb tots els pronunciaments per marcar, però Marcos Pérez, amb una excel·lent aturada, ho ha evitat.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Isma (Lordán, m. 89), Schouten (Iker Reche, m. 10), Adrián Beamonte, Álvaro Martín, Jaime Barrero, Josemi (Mármol, m. 89), Guti (Joaco, m. 68), Gil Muntadas, Joel (Casti, m. 68) i Van den Heerik.