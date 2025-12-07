El San Cristóbal encaixa el gol de la igualada al temps afegit

El San Cristóbal ha empatat a casa davant d'un Lleida molt més complet a la represa. Els de Cristian García, que s'han avançat en el marcador a la primera meitat, s'han vist superats pels visitants a la segona meitat i un gol al temps afegit ha suposat l'empat a un definitiu. La pròxima jornada, el conjunt parroquial visitarà el camp del Tona.
L'alineació titular dels terrassencs presentava algunes novetats, en especial la del jove porter Adrián Tapia, que ha jugat per un Carles Segures lesionat a l'últim entrenament setmanal de l'equip. La seva actuació ha estat molt més que correcte. Només començar, Adrià Alsina ha provat un xut que ha sortit fora per molt poc. Hugo García, pot després, també ha xutat de lluny i la pilota ha sortit fora.
Ha contestat el Lleida amb un intent de Pau Russo i una rematada de cap de Rusi que Tapia ha salvat, enviant la pilota a córner amb una molt bona intervenció. Jordi Puig ha gaudit de la millor opció dels lleidatans, amb un xut que ha creuat massa. Ha sigut un parell de minuts abans del gol del San Cristóbal, en el minut 36, i després d'una bona combinació de l'equip. Bafode ha acabat centrant i Paul, mollt murri, ha rematat de cap i ha superat al porter Satoca.
La segona meitat ha sigut clarament dels visitants. El Lleida ha canviat algunes peces i ha superat en gairebé totes les facetes de joc a un San Cristóbal que ha anat a menys i que pràcticament no ha creat ocasions de gol per augmentar la seva renda. Jordi Puig i Pau Russo han tingut oportunitats per als lleidatans.
Els locals es defensaven com podien davant el domini absolut dels visitants. Després de molts intents, amb llançament de córner o de falta i centrades amb perill, en el temps afegit, Marc García ha servit una bona pilota a Jordi Puig que, de cap, ha desviat lluny de l'abast del porter Tapia. Encara ha pogut marcar el conjunt parroquial, en un tir d'Ayoub que ha aturat el porter Satoca.
Pel San Cristóbal han jugat: Tapia, Paul, Max Llovera, Ricki, Joan Cervós, Guillem (Carlos Olmo, m, 64), Hugo García (Otero, m. 74), Bafode, Raúl Pérez (Mario Cantí, m. 34), Marc Río (Ayoub, m. 74) i Adrià Alsina (Konu, m. 64).