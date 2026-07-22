Ajustat triomf de la selecció espanyola que passa a les semifinals de la World Cup Final

La selecció espanyola femenina de waterpolo ha accedit a les semifinals de la World Cup Final que se celebren de Sidney. L'equip que dirigeix el tècnic egarenc Jordi Valls i amb la participació de la boia local Paula Leitón, s'ha imposat per un ajustat 8 a 7 a Hongria, en un encontre de quarts de final molt equilibrat i que s'ha decidit en l'últim quart. El rival del combinat espanyol a les semifinals serà Rússia, que s'ha desfet dels Països Baixos, on juga Nina Ten Broek, jugadora del CN Terrassa, per 11 a 6. Amb la selecció espanyola també participa Carlota Peñalver, que la pròxima temporada competirà amb el conjunt egarenc. El partit es disputarà aquest divendres, a partir de les 12.15 hores d'aquí.
La selecció femenina ha començat millor i s'ha avançat amb un gol d'Ariadna Ruiz, però les hongareses han empatat de seguida. Paula Camus ha tornat a marcar per a les de Valls, si bé Panna Tiba ha tornat a igualar. En el segon quart, Camus ha marcat de seguida per a Espanya, però la reacció de les hongareses ha sigut fulminant amb dos gols. Lucía Rodríguez, amb un magnífic gol, ha fet l'empat a quatre gols i Elena Ruiz, amb un bon tir, han deixat un 5 a 4 per al combinat espanyol abans del descans.
Al tercer quart, Kata Hadju ha empatat de nou el partit només començar. Nona Pérez ha establert el 6 a 5 per al combinat femení, però de nou ha marcat Hongria i s'ha encarat el darrer quart amb empat a sis en el marcador. Hadju ha avançat a les hongareses al quart i definitiu període, tot i que Queralt Bertran ha replicat amb el 7 a 7. Hongria ha tingut el gol amb diversos llançaments al pal o que la portera Martina Terré ha evitat. Poc abans del final, un excel·lent gol d'Irene González ha sentenciat el partit a favor de les de Valls. L'altra semifinal enfrontarà als Estats Units amb Austràlia, també aquest divendres, abans del partit de la selecció espanyola, a les 10.30 hores.
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