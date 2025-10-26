Al San Cristóbal se li escapa un empat a les acaballes

Un gol en els compassos finals de l'encontre ha impedit que el San Cristóbal esgarrapés un punt en el seu camp. Els de Cristian García han igualat per dues vegades i marcador advers i, quan semblava que aconseguirien empatar, ha arribat el 2 a 3 definitiu d'un Can Vidalet que ha ofert una molt bona imatge en el municipal de Ca n'Anglada. És la tercera derrota consecutiva de l'equip. El pròxim diumenge, els parroquials tornaran a jugar com a locals, en aquest cas amb el Mollerussa com a rival.
El conjunt visitant ha jugat millor en els primers 45 minuts i ha desplegat una disposició que no ha deixat per als egarencs. En el minut 4, a més, el Can Vidalet s'ha avançat en el marcador, en una excel·lent acció de Ramoneda, un dels més destacats del seu equip. Després de desfer-se dels contraris que li sortien al pas, ha servit per a Lluc que, sense molta oposició, ha superat a Carles Segura.
El San Cristóbal ha reaccionat amb una jugada de Bafode que la defensa ha desviat a córner, però els visitants no s'han conformat i Roger, amb un xut per sobre del travesser i un xut de Ramoneda, han pogut marcar. La millor ocasió dels parroquials, poc abans del descans, ha sigut una jugada personal de Bafode que ha interceptat el porter visitant Lau amb una bona aturada.
A la represa, Cristian García ha sacsejat l'alineació amb tres canvis i s'ha notat certa millora en el joc del conjunt terrassenc. Abans, però, Bru i Roger han posat a prova al porter Carles Segura, que ha refusat les dues rematades amb un parell de bones intervencions. En el minut 58, i en una jugada llarga dels parroquials, Carlos Olmo, de cap, ha pentinat aprofitant la mala sortida de Lau i ha equilibrat el resultat.
Bafode ha tingut una bona opció, però un defensa ha rebutjat a córner i, en el minut 67, de nou han marcat els visitants, en un servei d'Aidán García que Roger ha concretat amb un potent tir. No s'ha rendit el San Cristóbal, que ha gaudit d'una doble ocasió en la mateixa jugada de Konu que Lau, amb dues aturades immenses, ha evitat l'empat. Raúl Ferrer i Bafode, de cap, també ho han intentat i, en el temps afegit, Salva Torreño ha aprofitat una falta ràpida dels locals per aconseguir el 2 a 2.
Però el destí estava escrit amb un final cruel per als de Cristian García. Han buscat el tercer en els minuts que encara restaven i, en un contraatac del Can Vidalet, José Enrique, amb un xut que ha fregat en un defensa, ha sentenciat amb el 2 a 3 final.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Salva Torreño, Max Llovera, Ricki (Raúl Ferrer, m. 46), Joan Cervós, Guillem (Marc Río, m. 70), Carlos Olmo (Otero, m. 70), Éric Jiménez (Paul, m. 46), Mario Cantí (Hugo García, m. 46), Bafode i Konu.