Apassionant duel entre Atlètic i Egara als quarts de la Copa de la Reina

Els dos millors equips terrassencs de la lliga femenina buscaran aquest divendres a les 11 l’accés a les semifinals de la 41a Copa de la Reina. L’Egara, que defensa el títol assolit l’any passat a casa, es veurà les cares amb un Atlètic que ha jugat les dues darreres finals de lliga.
Dissabte passat, ambdós conjunts es van enfrontar a Can Salas en partit de la segona volta de la lliga. El matx va acabar amb un 1 a 0 favorable a les de Can Salas, que havien perdut per 4 a 2. A la lliga, l’Egara és tercer i l’Atlètic quart, separats per només tres punts.
“Estem molt motivades. Vam ser superiors en el darrer partit de lliga i això ens reforça. Vam adonar-nos que som capaces de derrotar a l’Egara. Però la Copa és una competició molt diferent i cal saber competir. Pot passar qualsevol cosa. Estem travessant un bon moment i sortirem a demostrar-ho”, assegura Sílvia Bonastre, entrenadora de l'Atlètic.
Maria Torrent, un any de baixa
La davantera de l’Atlètic Maria Torrent es va lesionar en una acció fortuïta del derbi de dissabte. Té els lligaments creuats del genoll trencats i haurà d’estar un any de baixa. Bonastre recupera, per contra a la davantera Sofía Rogoski.
Joan Vidal afronta el duel de Copa d’avui sense cap pressió extra, per bé que el Club Egara defensa el títol. “Serà un derbi sense favorits. Estem amb moltes ganes d’arribar el més lluny possible”, assegura. El guanyador de l’Atlètic-Egara s’enfrontarà demà a les 14.30 en semifinals a Sanse Complutense o Real Sociedad. Per l’altra banda del quadre, el Club de Campo jugarà contra el Júnior i el Taburiente davant del Polo.