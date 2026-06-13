"A Terrassa passen moltes coses i no cal marxar d’aquí”

Mig segle les separa. Les uneix la passió per la cultura i per Terrassa, la ciutat que bull. Maria Teresa Casals (81 anys) és actriu amateur i no para de fer “bolos” amb el seu espectacle en solitari “El viatge de la meva vida”. Ariadna Closa (32) és una de les responsables de La Frikassa, acrònim de “frikis” i “Terrassa”, associació que reivindica i divulga la cultura “friki” i que aquest dissabte durà a terme l’AnimEgara.
La Maria Teresa i l’Ariadna es van conèixer al Gent de Terrassa, la festa del Diari de Terrassa, aquest dijous. El redactor les va trobar, les va presentar i, després d’un parèntesi de pocs segons per buscar un company fotògraf, en girar-se va comprovar que ja estaven embardissades en una conversa; com no, sobre Terrassa; com no, sobre cultura.“He estat vinculada al món cultural i amb moltes entitats durant tota la meva vida”, diu la Maria Teresa mentre l’Ariadna somriu. “Ara, ja de gran, faig teatre. Em van operar de tres càncers”, recorda. I incideix en la seva lluita personal per reivindicar el paper de les persones grans en la societat. “Som grans, però no inútils. No som una càrrega. Tenim experiència i coneixements en la universitat de la vida. I hem de fer treballar el cap”, declara.
La suma
L’Ariadna assenteix: “En el capitalisme tardà fa nosa allò que no és productiu”, afirma. L’actriu mostra satisfacció “per les noves generacions que mantenen viva la cultura” sense solució de continuïtat: “Nosaltres passarem. Jo ja estic a l’àtic. Però queda aquest jovent, que potser farà altres coses que encaixaran en el seu context”. L’Ariadna expressa el seu respecte per a dones que, com la Maria Teresa, “han obert camí”. L’Ariadna i altres persones estan disposades “a recollir el deixant i continuar picant pedra. El que és important és sumar, mantenir la vida cultural i demostrar que a Terrassa passen moltes coses i que no cal marxar d’aquí”.