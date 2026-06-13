“Per molts pals que ens posin a les rodes, la cultura popular de Terrassa continuarà endavant"

A Terrassa, la cultura popular es reivindica com un dels principals punts de trobada ciutadana, també quan apareixen tensions com les d’aquesta Festa Major amb el Ball de Plaça. La presidenta de Minyons, Mireia Bautista, i el president d’El Social, Ricard Figueras, coincideixen en el seu paper cohesionador.
Figueras defensa que “la cultura és un dels principis bàsics de qualsevol població”, subratllant que les entitats interactuen entre si i es necessiten mútuament. També recorda que molts actes de ciutat es fan de manera compartida i que, inevitablement, això genera vincles: “Per un motiu o altre, sempre estem units. Compartim moltes vivències”.
Per la seva part, Bautista diu que “aquí a Terrassa, la cultura popular uneix no només a les entitats, sinó també al conjunt de la ciutat”. També ressalta que molts “no només formem part d’una entitat, sinó que estem en diverses. Sempre dic que som els mateixos, que anem d’un cantó a l’altre”.
Pel que fa a la Festa Major, la presidenta de la colla malva manifesta que “tant la sortida d’ofici com el Ball de Plaça són els punts màxims de la cultura a Terrassa”. Més enllà de l’ambient festiu, Bautista es mostra crítica amb la polèmica del Ball de Plaça i expressa que “la cultura és la cultura”, insistint que actes com aquests “s’han de cuidar i respectar”. Figueras, per la seva banda, diu que “sembla que vulguin trencar la unió, però no ho aconseguiran”. En la mateixa línia, Mireia Bautista conclou: “Per molts pals que ens posin a les rodes, la cultura de Terrassa continuarà endavant i amb més forces”.