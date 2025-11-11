Atlètic i Egara tenen els dos equips classificats per a la Copa

D’aquí a poc més de cinc mesos , les instal·lacions del Júnior de Sant Cugat acolliran la Copa del Rei i de la Reina de hockey. Els vuit primers classificats de la Divisió d’Honor masculina i femenina disputaran la segona competició domèstica en importància. En aquest sentit, les dues darreres jornades de la primera volta resultaran decisives per acabar de determinar els noms dels equips classificats.
Pel que fa a la Copa del Rei, els sis primers classificats ja tenen el bitllet assegurat per al torneig del KO. Entre ells hi ha dos conjunts terrassencs, l’Atlètic (tercer amb 19 punts) i el Club Egara (cinquè amb 18). Els acompanyaran Polo, Club de Campo, Sanse Complutense i Júnior, que és l'amfitrió. Per a les dues places restants hi ha quatre aspirants: FC Barcelona (setè amb 10 punts), CD Terrassa (vuitè amb vuit punts), RS Tenis (novè amb 7 punts) i Jolaseta (desè amb 5 punts). Els dos últims, Sardinero i Taburiente, no tenen opcions.
Tot i perdre diumenge passat per 1 a 2 contra el Tenis, el CD Terrassa depèn d’ell per classificar-se. Els de les Pedritxes reben aquest diumenge al Taburiente i tanquen la primera volta el 23 de novembre al camp del Club Egara. Li treuen un punt al Tenis i tres al Jolaseta. Curiosament, aquests dos últims equips tenen els dos mateixos rivals: Sardinero i Sanse Complutense. El CD Terrassa té el “goal-average” guanyat amb el Jolaseta, però perdut amb el Tenis. Si els de Jordi Fitó guanyen diumenge als canaris i el Tenis perd el derbi de Santander amb el Sardinero, els de les Pedritxes es classificaran sense haver d’esperar a la darrera jornada.
El Terrassa femení, sense opcions
A la Copa de la Reina, el hockey local hi tindrà només dos representants. Es tracta de Club Egara i Atlètic, que es troben en posicions de “final-four” i estan signant una excel·lent primera volta. Els quatre primers, Club de Campo, Club Egara, Sanse Complutense i Atlètic, es disputaran en aquestes dues darreres jornades la condició de caps de sèrie de la Copa.
Sis equips més lluitaran en aquestes dues darreres dates per ocupar les quatre posicions restants. Es tracta del Júnior, que té el lloc garantit com a amfitrió, amb 14 punts, el Tenis, el Polo i el Taburiente amb 11 cadascun, la Real Sociedad amb 9 i el Sardinero amb 8. Els dos últims, CD Terrassa i Castelldefels, s’han quedat sense opcions.