Sergi Francolí guanya l’última cita i s’endú la GR Yaris Cup Spain

L’edició de 2025 de la GR Yaris Cup Spain té color terrassenc després de la victòria de Sergi Francolí al Ral·li La Nucía Mediterráneo-Trofeo Costa Blanca, última prova del campionat que, a més, li atorgava el títol. El pilot egarenc de l’equip CSM-TOYOTA Grup Automoció, juntament amb el seu copilot Xevi Moreno, al volant del GR Yaris RZ, va culminar a terres alacantines un any magnífic, sumant quatre scratch i el tercer lloc en el GR Plus de Guadalest-Callosa, que li va permetre afegir un punt addicional. La prova constava de dotze trams cronometrats sobre asfalt, amb un total de 161 quilòmetres contra el crono.
Tot i que l’egarenc disposava d’una renda de quinze punts respecte al segon a la classificació abans d’aquesta cita a La Nucía, va mantenir un ritme alt durant tot el cap de setmana, amb una estratègia intel·ligent que li va permetre controlar la carrera i assegurar el títol amb autoritat. El seu triomf se suma a les victòries que va aconseguir anteriorment en el Ral·li Tierras Altas de Lorca i en el Ral·li Rias Baixas.
Assaborir el campionat
Després d’imposar-se a terres alacantines i assaborir el campionat, Francolí va manifestar que “tancar la temporada amb una victòria i el títol és la millor manera d’acomiadar un gran any”. El pilot de l’equip CSM-TOYOTA Grup Automoció va recordar que “a La Nucía no necessitàvem guanyar, però hem volgut mantenir el nostre ritme habitual sense assumir riscos innecessaris”. El terrassenc també va comentar que “hem sigut ser intel·ligents i crec que la clau del campionat ha estat la velocitat que hem tingut durant tot l’any, combinada amb l’experiència per a gestionar cada situació”. Francolí, altrament, es va mostrar molt satisfet i agraït a tots els integrants del seu equip, al seu copilot “per un any increïble”.
D’altra banda, els altres competidors del mateix equip, Laia Sanz i el seu copilot Luka Larrosa, van finalitzar a la cinquena posició a la cursa alacantina i han finalitzat a la sisena posició, amb 73 punts. Francolí i Moreno han liderat la competició amb 131,5 punts, molt per sobre dels segons classificat, Jose Lamela i Unai Conde, que han fet 106 punts.