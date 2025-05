Atlètic-Júnior i Club de Campo-Egara, semifinals de la lliga femenina

Finalment, les semifinals de la "final four" de la lliga femenina de la Divisió d'Honor enfrontaran a l'Atlètic amb el Júnior i l'Egara amb el Club de Campo, el cap de setmana que ve, a l'Estadi Martí Colomer de Terrassa. Les del Pla del Bon Aire en tenien prou amb un empat a Sant Cugat del Vallès, però tot i que s'han situat amb un 1 a 2 en el marcador, han acabat cedint per 3 a 2 contra el Júnior, que els hi ha pres la tercera plaça de la classificació final de la fase regular.

Marta Alcaraz ha avançat a les santcugatenques, en el minut 6 de partit. Només començar el segon quart, l'Egara ha igualat el resultat, gràcies a un penal-córner que ha transformat Anna Borràs. Després del descans, Marta Mitjavila ha aconseguit l'1 a 2 per a les de Joan Vidal, si bé el Júnior ha sabut reaccionar i ha empatat de seguida, amb un gol de María Victoria Granatto. A quatre minuts per a la conclusió de l'encontre, Laura Bosch, de penal-córner, ha establert el 3 a 2 definitiu.

L'Atlètic, per la seva banda, jugava al camp del Barça, últim classificat, i ha obtingut una contundent golejada. Les de Jordi Carrera s'han imposat per 0 a 7 i han confirmat la segona plaça de la classificació final. Júlia Calvó ha estrenat el marcador, de penal, i després han marcat Maria Sola i Marta Dorda. Amb 0 a 3, s'ha arribat al descans. A la represa, les de Can Salas han arrodonit el resultat amb quatre gols més, dos de Sofía Rogoski, un d'Esther Clotet i un altre de Dorda.

I el CD Terrassa, que ha acabat la lliga a la vuitena posició, s'ha imposat per 0 a 2 al camp del RC Polo. Després de dos quarts sense gols, les d'Stefi Piris, amb la permanència a la butxaca de fa dies, han marcat el 0 a 1 en el minut 31, amb un penal-córner convertit per Júlia Pons, i han sentenciat en el minut 47, amb una diana de Clara Ycart.