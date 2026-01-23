Ballart visita les instal·lacions del CN Terrassa

L’alcalde Jordi Ballart i el regidor d’Esports Alberto Muñoz van visitar les instal·lacions del CN Terrassa en el marc d’una reunió de treball per reforçar la coordinació i col·laboració entre ambdues institucions.\r\n\r\nEs van reunir amb el president Jesús Cortés; el vicepresident econòmic Andreu Aparicio; el director general Òscar Gallego; i el director tècnic del club, Edu Vera. Es van abordar, entre altres temes, el Pla Estratègic del CN Terrassa, així com aspectes relacionats amb la mobilitat a la zona de l’Àrea Olímpic.\r\n\r\nCortés va traslladar a l’alcalde la importància de les instal·lacions del Bon Aire per al creixement esportiu i social de l’entitat. Es va visitar la sala de màquines de les piscines.\r\n