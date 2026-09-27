Derrota per la mínima del CD Terrassa contra el Júnior a la lliga femenina

Derrota, empat i victòria per als tres equips terrassencs en la segona jornada de la lliga de Divisió d'Honor femenina. \r\n\r\nEl CD Terrassa ha caigut per 0 a 1 a les Pedritxes contra el Júnior de Sant Cugat amb un gol d'Ivet Martí als primers instants del quart període.\r\n\r\nEl Club Egara, per la seva banda, ha sumat el primer punt de la temporada en empatar a un gol a Santander davant del Tenis. Carmen Fernández ha posat per davant les càntabres al minut 40, però al 52, Anna Borràs ha pogut rescatar un punt en transformar un penal-córner.\r\n\r\nTambé al Ruth Beitia de Santander, l'Atlètic s'ha imposat per 1 a 2 al Sardinero gràcies a dos gols de penal. Sofia Rogoski ha fet el 0 a 1 al minut 23, la local Marta Burgos ha igualat al 46 i Clara Barba ha fet l'1 a 2 definitiu al 56.\r\n\r\nClub de Campo, Júnior i Atlètic acumulen sis punts, per un del Club Egara. El CD Terrassa encara no ha puntuat.\r\n\r\n \r\n