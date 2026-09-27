Derrota per la mínima del CD Terrassa contra el Júnior a la lliga femenina

Esports

A Santander, victòria de l'Atlètic i empat del Club Egara

  • Lluita per la bola en el duel d'aquest diumenge a les Pedritxes -

ARA A PORTADA

Publicat el 27 de setembre de 2026 a les 15:01

Derrota, empat i victòria per als tres equips terrassencs en la segona jornada de la lliga de Divisió d'Honor femenina

El CD Terrassa ha caigut per 0 a 1 a les Pedritxes contra el Júnior de Sant Cugat amb un gol d'Ivet Martí als primers instants del quart període.

El Club Egara, per la seva banda, ha sumat el primer punt de la temporada en empatar a un gol a Santander davant del Tenis. Carmen Fernández ha posat per davant les càntabres al minut 40, però al 52, Anna Borràs ha pogut rescatar un punt en transformar un penal-córner.

També al Ruth Beitia de Santander, l'Atlètic s'ha imposat per 1 a 2 al Sardinero gràcies a dos gols de penal. Sofia Rogoski ha fet el 0 a 1 al minut 23, la local Marta Burgos ha igualat al 46 i Clara Barba ha fet l'1 a 2 definitiu al 56.

Club de Campo, Júnior i Atlètic acumulen sis punts, per un del Club Egara. El CD Terrassa encara no ha puntuat.

 

Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades