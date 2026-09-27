Duríssima derrota del San Cristóbal en el camp del Badalona

Quatre gols en els primers 45 minuts de l'encontre han deixat el San Cristóbal estabornit en el camp del Badalona. Els de Cristian García han caigut per 4 a 0 en un partit en què han començat bé, però que han acabat perdent per golejada. La pròxima jornada, els parroquials rebran a la FE Grama en el municipal de Ca n'Anglada, diumenge a partir de les 12 hores.
Els primers instants del San Cristóbal han sigut prometedors i, en el minut 4 i en un llançament de córner, Pime ha rematat i el porter local Jaime ha aturat la pilota. Després, i en una falta, Adrià Alsina ha rematat de cap, però massa desviat. El Badalona, amb el pas dels minuts, s'ha apoderat de la pilota i, en el minut 22, s'ha avançat en el marcador, en una bona acció del lateral Gimeno que Martí Alonso ha enllestit al segon pal.
Els locals s'han animat amb l'1 a 0 i han pogut incrementar la seva renda, amb ocasions de Piñol i Gimeno que no han acabat en gol i ha replicat Adrià Alsina amb un xut de lluny que ha sortit fora. En el minut 36, i en una gran acció del terrassenc Joaco, Martí Alonso li ha tornat la pilota perquè assolís el 2 a 0 sense oposició.
Els badalonins s'han animat encara més davant d'un San Cristóbal que ha quedat molt tocat i han viscut el seus millors moments en atac. En el minut 44, Callís ha entrat per la banda dreta i ha servit per a Josu que ha rematat a porta. Carles Segura ha refusat el xut, però l'ha caçat de nou Josu que, de cap, ha aconseguit el 3 a 0.
En el temps afegit, Josu, en un contraatac, ha estat a punt de fer el quart del Badalona, però Riki, sota els pals, ha salvat el seu equip. No obstant això, els locals han tornat a marcar després d'un córner. Joaco, molt actiu, ha centrat des del cantó dret de l'atac dels badalonins i Martí Alonso, amb una bona rematada, ha establert el 4 a 0, resultat amb què s'ha arribat al temps de descans.
A la segona meitat, els parroquials han sortit amb la intenció de millorar el seu joc i mirar d'escurçar diferències. Tot i això, ha sigut el local Tom qui ha estat a punt de marcar per als locals. Cristian Domínguez ho ha provat `per als terrassencs, amb una rematada que ha sortit fora. Joaco, molt actiu, s'ha tyrobat la bona intervenció de Carles Segura sota els pals.
Muñi, amb una falta que ha sortit massa alta també ho ha intentat per al San Cristóbal i Marc Gabaldón, que ha entrat a la represa, ha rematat al pal de la porteria dels badalonins, en la millor opció dels egarencs. Joaco hi ha tornat, amb un bon tir que ha atrapat Carles Segura. Mario Cantí també ha estat a punt de marcar per als de Cristian García en una rematada de cap que ha sortit fora. I Carlos Olmo ha xutat des de fora de l'àrea, però Jaime ha rebutjat la pilota. El mateix Carlos Olmo ha remtat alt un servei de córner.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Arnau Roca, Campano, Riki, Adrià Alsina, Raúl Lordán, Miguel, Jonathan Linares, Muñi, Cristian Domínguez i Pime. A la represa han entrat: Marc Gabaldón, Mario Cantí, Carlos Olmo, Guillem i Marc Río.